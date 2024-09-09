iPhone'unuzun pil ömrünü iki katına çıkartmaya hazır mısınız! Hayatının vazgeçilmezleri arasına cep telefonlarını koyanlar için, pil ömrü büyük önem taşıyor. Günümüzde teknoloji severler, cep telefonlarının pil ömrünü uzatmak için 'düşük güç modunu kullanmaktan' 'arka plan uygulama yenilemesini kapatmaya' ya da 'ekran parlaklığını azaltmaya' kadar pek çok yöntem kullanılıyor. Fakat şimdi sizinle çok özel bir tüyo paylaşarak, cep telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkartmanın özel ve bugüne dek gizemli kalmış sayılan bir yöntemini paylaşacağız...

Cep telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın en önemli adımı, özel ayarlar yardımıyla daha az güç tüketimini sağlamaktan geçiyor. Ekranınızda yer alan beyaz ve diğer renkleri ne kadar az parlak yaparsanız, pil ömrünün uzunluğuna o kadar fayda sağlamış olacaksınız. 1 | 5

Shifdelete.net'in teknoloji tutkunlarıyla paylaştığı bilgiye göre, pil ömrünü azaltmak üzere atılacak en etkili adım, 'Beyaz Noktayı Azalt' özelliğini aktive ederek atılabiliyor. 2 | 5

'Beyaz Noktayı Azalt' özelliği bugüne dek çok fazla dile getirilmiş bir tema olmadığından, bulunduğu yer de 'Ayarlar Menüsü'nün gizemli bir noktasında yer alıyor. İlk ipucunu sizinle paylaştımıza göre şimdi sıra, Ayarlar Menüsü'nde yer alan 'Erişilebilirlik Menüsü' kısmına girmekte. 3 | 5