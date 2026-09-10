İstanbul inovasyon yarışında 6 basamak geriledi

10. Paris





Paris iki basamak yükselerek 10'uncu sıraya çıktı ve 2022'den bu yana ilk kez dünyanın en büyük 10 inovasyon merkezi arasına döndü. Böylece Londra ile birlikte ilk 10'a girebilen iki Avrupa merkezinden biri oldu.

Fransız havacılık ve teknoloji ekosistemi patent faaliyetinde önemli rol oynarken, Paris-Saclay çevresindeki üniversite ve araştırma kurumları da bilimsel üretimde kentin gücünü destekliyor.