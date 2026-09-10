İstanbul inovasyon yarışında 6 basamak geriledi
Dünyanın en güçlü inovasyon merkezleri yeniden sıralandı. Patent, bilimsel yayın ve girişim sermayesi verilerinin birlikte değerlendirildiği listede İstanbul altı sıra kaybederken, zirvedeki şehirlerin rekabetinde de dikkat çekici değişimler yaşandı.
İnovasyonun yeni haritası çıkarıldı
Dünyanın en büyük 100 inovasyon merkezi belirlenirken uluslararası patent başvuruları, bilimsel yayınlar ve girişim sermayesi işlemleri birlikte değerlendirildi. Böylece yalnızca araştırma yapan değil, üretilen bilgiyi yatırıma ve ticari faaliyete dönüştürebilen şehirler öne çıktı.
Sıralamada belediye veya ülke sınırları esas alınmadığı için bazı inovasyon merkezleri birden fazla şehri, hatta sınır ötesi bölgeleri kapsıyor. Bu nedenle listede Tokyo-Yokohama veya Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou gibi geniş ekonomik kümeler bulunuyor.
İstanbul 64'üncü sıraya indi
Türkiye'nin ilk 100 içindeki tek inovasyon merkezi İstanbul oldu. Ancak geçen yıl 58'inci sırada bulunan kent, 2026 listesinde altı basamak gerileyerek 64'üncülüğe düştü.
İstanbul'un gerilemesi, listedeki en dikkat çekici düşüşlerden biri olarak kayda geçti. Kent buna rağmen Brezilya, Mısır, İran, Malezya ve Meksika gibi orta gelir grubundaki ekonomilerin önde gelen inovasyon merkezleriyle aynı ligde kalmayı başardı.
Bilim arttı, yatırım tarafı sert düştü
İstanbul açısından sıralamanın en dikkat çekici ayrıntısı bilimsel yayınlardaki yükseliş ile sermaye tarafındaki gerilemenin aynı anda yaşanması oldu. Kentte bilimsel yayınlar yüzde 6,3 artarken girişim sermayesi faaliyetinde yüzde 35,5'lik daralma görüldü.
Bu tablo, bilimsel üretimin tek başına sıralamadaki konumu korumaya yetmediğini gösterdi. Araştırmanın yeni şirketlere, finansmana ve ticari projelere dönüşmesini sağlayan yatırım ekosisteminin ağırlığı daha belirgin hale geldi.
İnovasyon gücü üç bölgede toplandı
İlk 100 inovasyon merkezinin 89'u Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunuyor. Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Okyanusya bölgesi 36 merkezle ilk sırada yer alırken Avrupa'dan 30, Kuzey Amerika'dan 23 merkez listeye girdi.
Geriye kalan 11 inovasyon merkezi ise Orta ve Güney Asya, Kuzey Afrika ve Batı Asya ile Latin Amerika ve Karayipler arasında dağıldı. Sıralama, teknoloji ve araştırma yatırımlarındaki küresel yoğunlaşmanın sürdüğünü ortaya koydu.
10. Paris
Paris iki basamak yükselerek 10'uncu sıraya çıktı ve 2022'den bu yana ilk kez dünyanın en büyük 10 inovasyon merkezi arasına döndü. Böylece Londra ile birlikte ilk 10'a girebilen iki Avrupa merkezinden biri oldu.
Fransız havacılık ve teknoloji ekosistemi patent faaliyetinde önemli rol oynarken, Paris-Saclay çevresindeki üniversite ve araştırma kurumları da bilimsel üretimde kentin gücünü destekliyor.
9. Boston-Cambridge
ABD'nin en güçlü bilim ve teknoloji merkezlerinden Boston-Cambridge dokuzuncu sıradaki yerini korudu. Üniversiteler, biyoteknoloji şirketleri ve araştırma laboratuvarlarının oluşturduğu yapı, kenti küresel inovasyon yarışının kalıcı merkezlerinden biri haline getiriyor.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü hem patent hem de bilimsel yayın faaliyetinde bölgenin önde gelen kurumları arasında yer alıyor. Boston-Cambridge nüfusa göre ölçülen inovasyon yoğunluğunda da dünyanın ilk sıralarında bulunuyor.
8. Londra
Londra sekizinci sıradaki yerini koruyarak Avrupa'nın en büyük inovasyon merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Kentin gücü yalnızca bilimsel araştırmadan değil, girişim sermayesi piyasasındaki ağırlığından da geliyor.
Küresel girişim sermayesi işlemleri dikkate alındığında Londra dünyanın en güçlü merkezleri arasında bulunuyor. Bu yapı, üniversite araştırmalarının şirketlere ve yeni girişimlere aktarılmasını kolaylaştırıyor.
7. New York
New York yedinci sırada yer aldı. Finans merkezi kimliğinin yanı sıra teknoloji, sağlık, medya ve bilimsel araştırmadaki çeşitlilik kentin inovasyon kapasitesini destekliyor.
New York aynı zamanda girişim sermayesi işlemlerinin en yoğun olduğu merkezlerden biri. IBM patent faaliyetinde, Columbia Üniversitesi ise bilimsel yayınlarda kentin önde gelen kurumları arasında bulunuyor.
6. Shanghai-Suzhou
Çin'in teknoloji üretim merkezlerinden Shanghai-Suzhou altıncı sıradaki yerini korudu. Bölge özellikle patent ve bilimsel yayın faaliyetindeki yüksek hacmiyle öne çıkıyor.
Suzhou Üniversitesi patent başvurularında, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ise bilimsel yayınlarda bölgenin önemli aktörleri arasında yer alıyor. Çin'in yükselen inovasyon gücünün temel ayaklarından biri bu geniş sanayi ve araştırma bölgesi oldu.
5. Pekin
Geçen yıl dördüncü sırada bulunan Pekin 2026'da beşinciliğe geriledi. Ancak bilimsel yayın üretiminde dünyanın en güçlü inovasyon merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Pekin'in bilimsel araştırma kapasitesi oldukça yüksek olsa da girişim sermayesi ve patent faaliyetlerindeki farklılaşma, Seul'ün bu yıl sıralamada önüne geçmesini sağladı.
4. Seul
Seul bir basamak yükselerek dördüncülüğe çıktı ve Pekin'i geride bıraktı. Güney Kore'nin başkenti özellikle patent başvuruları ve girişim sermayesi faaliyetindeki performansıyla dikkat çekti.
Samsung Electronics, Seul'ün uluslararası patent faaliyetinin en güçlü aktörleri arasında bulunuyor. Kentin bilimsel araştırmayı sanayi ve teknoloji şirketleriyle buluşturabilmesi sıralamadaki yükselişinde önemli rol oynadı.
3. San Jose-San Francisco
Silikon Vadisi'nin merkezinde bulunan San Jose-San Francisco üçüncü sıradaki yerini korudu. Küme, özellikle girişim sermayesi ve teknoloji şirketleri bakımından dünyanın en yoğun bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Google patent faaliyetinde, Stanford Üniversitesi ise bilimsel yayınlarda bölgenin önde gelen aktörleri arasında yer alıyor. Nüfusa göre inovasyon yoğunluğu ölçüldüğünde ise San Jose-San Francisco dünya lideri konumunda.
2. Tokyo-Yokohama
Tokyo-Yokohama dünyanın en büyük ikinci inovasyon merkezi oldu. Bölge özellikle uluslararası patent başvurularındaki yüksek payıyla küresel teknoloji yarışının en güçlü merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Mitsubishi Electric patent faaliyetinde öne çıkarken Tokyo Üniversitesi bilimsel yayınların temel aktörlerinden biri. Tokyo-Yokohama, zirvedeki üç merkez arasında geçen yıla göre yerini koruyan kümelerden biri oldu.
Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou
Dünyanın en büyük inovasyon merkezi üst üste ikinci kez Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou oldu. Çin ve Hong Kong'u kapsayan geniş teknoloji koridoru, patent başvuruları, bilimsel yayınlar ve girişim sermayesi faaliyetlerinin birlikte yarattığı ölçek sayesinde zirveyi korudu.
Huawei bölgenin önde gelen uluslararası patent başvuru sahiplerinden biri olurken Sun Yat-sen Üniversitesi bilimsel yayınlarda öne çıktı. İlk üç sıradaki Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, Tokyo-Yokohama ve San Jose-San Francisco birlikte dünyadaki uluslararası patent başvurularının beşte birinden fazlasını oluşturuyor.
Çin ve ABD yarışı listeye damga vurdu
Çin 25 inovasyon merkeziyle ilk 100'de en fazla kümeye sahip ülke oldu. ABD ise 20 merkezle ikinci sırada yer aldı. İki ülke birlikte dünyanın en büyük 100 inovasyon merkezinin neredeyse yarısını barındırıyor.
Listenin yeni isimlerinden Riyad 92'nci sıradan ilk kez ilk 100'e girerek Suudi Arabistan'ı da inovasyon haritasına taşıdı. Çin'in Ningde kenti ise 24 sıra birden yükselerek 75'inciliğe çıktı ve yılın en büyük sıçramalarından birini gerçekleştirdi.