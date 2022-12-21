Kaspersky'dan tüketicilere sanal tehdit uyarısı 2023'te tüketicileri bekleyen tehditleri araştıran Kaspersky, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Firma, internet kullanan herkesin sosyal mühendislikte akıl sağlığı istismarı, metaverse saldırıları ve oyun içi sanal para hırsızlığı gibi tehditlerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketici tehdidinin görünümü sürekli değişiyor. Kaspersky, tüketiciye yönelik tehdit ortamının 2023'te nasıl görüneceğine dair bir dizi önemli fikir sunuyor ve gelecek yıl kullanılması en muhtemel potansiyel tuzakların bir listesini paylaşıyor. 1 | 8

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analisti Anna Larkina, şunları kaydetti: "Kimlik avı (phishing), dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar gibi belli başlı tehdit türleri değişmeden kalsa da dolandırıcıların kullandığı tuzaklar yılın hangi zamanında olduğumuza, güncel konulara, gelişmelere bağlı olarak ciddi oranda değişiyor. Bu yıl alışveriş ve okula dönüş sezonları, Grammy ve Oscar gibi büyük popüler kültür etkinlikleri, film galaları, yeni akıllı telefon duyuruları, popüler oyunların çıkış tarihleri ve benzeri dönemlerde kullanıcılara yönelik siber suç faaliyetlerinde ani artışlar gördük. Siber suçlular yeni sosyal, politik, ekonomik ve kültürel eğilimlere hızla uyum sağladıklarından ve durumdan yararlanmak için yeni dolandırıcılık planları ürettiklerinden liste uzayabilir." 2 | 8

Oyunlar ve streaming servisleri Oyun abonelik servislerine yönelik dolandırıcılık faaliyetleri artacak. Kayıtlı abone rakamı ne kadar büyükse oyun anahtarı satışı üzerinden yapılan dolandırıcılıkların sayısı ve hesap çalma girişimleri de o kadar fazla oluyor. Bu tertipler, son birkaç yıldır gözlemlenen streaming dolandırıcılıklarına çok benzer şekillerde olabiliyor. 3 | 8