M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro özellikleri nedir? M5 çipli MacBook Pro fiyatı ne kadar?

M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro özellikleri nedir?

Cihaz, M4 çipe kıyasla 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik gücü sağlıyor. 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine teknolojisiyle donatılan M5 çip, Apple’ın en hızlı CPU çekirdeğini içeriyor. Kod derleme gibi çoklu işlem gerektiren görevlerde M4’e göre yüzde 20’ye kadar daha hızlı çalışıyor.