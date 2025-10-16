M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro özellikleri nedir? M5 çipli MacBook Pro fiyatı ne kadar?
Teknoloji devi Apple, profesyonel kullanıcılara yönelik yeni bir MacBook Pro modeli tanıttı. M5 çip 14 inç MacBook Pro, özellikle yapay zeka odaklı geliştirmeleriyle öne çıkarken bu model hakkında bilgi almak isteyenler "M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro özellikleri nedir" ve "M5 çipli MacBook Pro fiyatı ne kadar" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Apple, Mac kullanıcılarının uzun süredir beklediği adımı attı. Şirket, yapay zeka performansını üst seviyeye taşıyan yeni M5 çipli 14 inç MacBook Pro modelini görücüye çıkardı. Bu adım teknoloji tutkunlarının bir hayli ilgisini çekerken detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle "M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro özellikleri nedir", "M5 çipli MacBook Pro fiyatı ne kadar" soruları sıklaşmış durumda...
M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro özellikleri nedir?
Cihaz, M4 çipe kıyasla 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik gücü sağlıyor. 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine teknolojisiyle donatılan M5 çip, Apple’ın en hızlı CPU çekirdeğini içeriyor. Kod derleme gibi çoklu işlem gerektiren görevlerde M4’e göre yüzde 20’ye kadar daha hızlı çalışıyor.
Yeni MacBook Pro, 24 saate kadar pil ömrüne sahip. SSD performansı önceki modele göre iki kat artırıldı ve 4 TB’a kadar depolama seçeneği sunuluyor.
Cihazda Liquid Retina XDR ekran bulunuyor. Nano-texture kaplama seçeneğiyle üretilen ekran, daha yüksek parlaklık ve kontrast sağlıyor. 12 MP çözünürlüklü kamera ve Uzamsal Ses destekli altı hoparlörlü sistem de cihazın donanımında yer alıyor.
Yeni model, macOS Tahoe işletim sistemiyle çalışıyor ve Apple Intelligence özelliklerini destekliyor. Renk seçenekleri arasında uzay siyahı ve gümüş bulunuyor.
M5 çipli MacBook Pro fiyatı ne kadar?
M5 çipli 14 inç MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı 94.999 TL, eğitime özel fiyatı ise 89.499 TL olarak açıklandı.