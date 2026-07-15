Microsoft CEO'sundan yapay zeka çıkışı: Kullananları uyardı
Microsoft CEO'su Satya Nadella, yapay zekâ modellerinden verim alabilmek için şirketlerin yalnızca para değil, aynı zamanda en değerli kurumsal bilgi birikimlerini de sisteme aktardığını söyledi. Nadella'nın açıklamaları, daha önce benzer uyarılarda bulunan Palantir CEO'su Alex Karp'ın görüşleriyle örtüşürken, yapay zekâ sektöründeki yüksek değerlemeler ve veri güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Microsoft CEO'su Satya Nadella, yapay zeka kullanımının şirketler açısından görünenden daha büyük bir maliyet oluşturabileceği uyarısında bulundu. Sn Scratchpad platformunda yayımladığı blog yazısında Nadella, kurumların yapay zekâdan yüksek verim alabilmek için kendi özel verilerini, iş süreçlerini ve yıllar içinde oluşturdukları kurumsal bilgi birikimini sistemlerle paylaşmak zorunda kaldığını belirtti.
Nadella, şirketlerin yapay zekaya "iki kez ödeme yaptığını" savunarak, ilk ödemenin para, ikinci ödemenin ise rekabet avantajı sağlayan kurumsal bilgi olduğunu ifade etti. Microsoft CEO'suna göre çalışanların yazdığı istemler (prompt), yapılan düzeltmeler ve operasyonel süreçler zaman içinde yapay zeka modellerinin gelişmesine katkı sağlıyor.
Palantir CEO'su da aynı riske dikkat çekmişti
Palantir CEO'su Alex Karp da daha önce yaptığı açıklamalarda şirketlerin büyük dil modelleriyle çalışırken kendi fikri mülkiyetlerini ve operasyonel bilgilerini riske attığını söylemişti. Karp, mevcut fiyatlandırma modelini eleştirerek işletmelerin değer üretmeyen token'lar için ödeme yaptığını savunmuştu.
Karp'a göre Palantir'in geliştirdiği "Ontology" adlı uygulama katmanı, yapay zekâ modellerinin şirket verilerine erişimini kontrol ederek hassas bilgilerin sistem tarafından saklanmasını veya başka amaçlarla kullanılmasını engelliyor.
Yapay zeka yatırımları büyürken tartışmalar da artıyor
Nadella'nın açıklamaları, yapay zekâ yatırımlarının hız kazandığı dönemde dikkat çekti. Amazon, Microsoft, Alphabet ve Meta'nın yalnızca 2026 yılında veri merkezleri ve yapay zeka çipleri için yaklaşık 630 milyar dolar harcama yapması bekleniyor.
Öte yandan Bank of America'nın son anketinde fon yöneticilerinin yüzde 45'i yapay zekâ balonunu piyasalar açısından en büyük risklerden biri olarak değerlendiriyor. Yatırımcı Ray Dalio, Jeremy Grantham ve Michael Burry gibi isimler de son dönemde yapay zekâ hisselerindeki yüksek değerlemelere yönelik uyarılarda bulundu.
Uzmanlara göre şirketlerin veri paylaşımı konusunda daha temkinli davranmaya başlaması, gelecekte özel ve model bağımsız yapay zekâ çözümlerine olan talebi artırabilir. Bu değişim, sektörün mevcut iş modelleri ve yüksek piyasa değerleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.