Microsoft CEO'sundan yapay zeka çıkışı: Kullananları uyardı

Nadella, şirketlerin yapay zekaya "iki kez ödeme yaptığını" savunarak, ilk ödemenin para, ikinci ödemenin ise rekabet avantajı sağlayan kurumsal bilgi olduğunu ifade etti. Microsoft CEO'suna göre çalışanların yazdığı istemler (prompt), yapılan düzeltmeler ve operasyonel süreçler zaman içinde yapay zeka modellerinin gelişmesine katkı sağlıyor.