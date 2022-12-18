Milli füzeler Çakır ve Siper'de geri sayım

Çakır'ın, ROKETSAN'ın kendi AR-GE projelerinden biri olarak başladığını dile getiren İkinci, bu konuda Baykar ile çok güzel bir işbirliği yaptıklarını söyledi.

İkinci, "Yıl sonundaki hedefimize ulaşmak için var gücümüzle ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Füzenin ilk atışının yapılması konusunda çok risk görmüyoruz. Birkaç gün oynamayla yıl sonunda başarıyla atışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağını ifade eden İkinci, şöyle konuştu:

"Çakır, Atmaca'dan daha küçük bir füze. Özellikle İHA'lardan, çoklu platform kara araçlarından, deniz araçlarından, mobil bataryalardan kullanılması, bunların hepsinden aynı anda saldırı yeteneğinin tek bir mühimmat üzerinde toplanması bize mühimmat çeşitliliği konusunda çok büyük esneklik tanıyor. Özellikle Deniz ve Hava kuvvetlerinin kullanmış olduğu mühimmatlarda da belli bir seviyede eşleme ve eşleniklik ortaya çıkmasını, bunu da lojistik açısından çok büyük avantajlar getireceğini değerlendiriyoruz. Çakır'ın programında hiçbir gecikme yok, programına uygun olarak gidiyor."