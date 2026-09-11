Mobil bankacılık kullanıyorsanız bu 5 ayarı kontrol edin: Açık bırakmak gereksiz risk yaratabilir

Bu özellikler kullanıcıya büyük kolaylık sağlarken, kullanılmayan işlem kanallarının açık bırakılması gereksiz bir risk alanı oluşturabiliyor. Buradaki kritik nokta ise bütün özellikleri herkes için kapatmak değil; kişinin kullanmadığı kanalları kapatması veya ihtiyacına göre sınırlandırması.