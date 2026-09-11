Mobil bankacılık kullanıyorsanız bu 5 ayarı kontrol edin: Açık bırakmak gereksiz risk yaratabilir
Bankaların mobil uygulamalarında kartları internet alışverişine kapatmaktan günlük para transferi limitini düşürmeye kadar çok sayıda güvenlik ayarı bulunuyor. Uzman yaklaşımında temel kural ise kullanılmayan işlem kanallarını sürekli açık bırakmamak. İşte mobil ve internet bankacılığı kullananların kontrol etmesinde yarar bulunan 5 ayar...
Mobil bankacılık uygulamaları artık yalnızca para göndermek veya hesap bakiyesini kontrol etmek için kullanılmıyor. Kartın internet alışverişlerine açılıp kapatılması, işlem limitlerinin değiştirilmesi, temassız ödeme ve ATM'den para çekme limitlerinin yönetilmesi gibi birçok işlem de birkaç dokunuşla yapılabiliyor.
Bu özellikler kullanıcıya büyük kolaylık sağlarken, kullanılmayan işlem kanallarının açık bırakılması gereksiz bir risk alanı oluşturabiliyor. Buradaki kritik nokta ise bütün özellikleri herkes için kapatmak değil; kişinin kullanmadığı kanalları kapatması veya ihtiyacına göre sınırlandırması.
İlk kontrol edilmesi gereken ayarlardan biri kredi veya banka kartının internet alışverişlerine açık olup olmadığı.
BDDK'nın uygulaması kapsamında bireysel kredi kartı ve banka kartlarının internet alışverişlerinde kullanılabilmesi için kart sahibinin onayı gerekiyor. Kart sahibi daha sonra da tercihini değiştirerek kartını internet işlemlerine açabiliyor veya yeniden kapatabiliyor.
Bankalar da bu işlemin mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden yapılmasına imkan tanıyor. Örneğin bir banka, müşterilerinin kartlarını mobil uygulamada “İnternetten Alışveriş” bölümünden diledikleri zaman açıp kapatabildiğini belirtiyor.
Dolayısıyla kartını hiç internet alışverişinde kullanmayan bir kişinin bu kanalı sürekli açık tutması zorunlu değil.
Ancak önemli bir ayrıntı var: Kartı internet alışverişine kapatmak tek başına yüzde 100 güvenlik sağlamıyor. Fiziki kartla yapılan işlemler, para transferleri, ATM işlemleri ve diğer bankacılık kanalları ayrı güvenlik alanları olmaya devam ediyor.
İnternetten sık alışveriş yapanlar için kartı tamamen kapatmak pratik olmayabilir. Bu durumda ikinci seçenek internet alışverişi limitini düşürmek.
Bazı bankalar internet harcamaları için ayrı limit belirlenmesine izin veriyor. Enpara, kredi kartı ve banka kartlarında internet alışverişi limitinin değiştirilebildiğini veya tamamen kapatılabildiğini belirtiyor. Belirlenen limit aşıldığında, kartın genel limiti veya hesap bakiyesi yeterli olsa bile işlem onaylanmıyor.
Bu nedenle yüksek kart limitine sahip kullanıcıların özellikle internet alışverişi için ayrıca daha düşük bir limit belirlemesi mümkün.
Bir başka seçenek de sanal kart kullanmak. BDDK'nın verdiği bilgiye göre sanal kartın limiti ihtiyaç duyulan harcama kadar artırılabiliyor ve harcamanın ardından kullanılabilir limit yeniden sıfıra indirilebiliyor.
Mobil bankacılıkta gözden geçirilmesi gereken bir başka alan EFT, havale ve diğer para transferleri için belirlenen günlük işlem limitleri.
Bazı bankalar müşterilerine bu limitleri doğrudan düşürme imkanı sunuyor. Ziraat Bankası, bireysel internet bankacılığındaki “İşlem Limiti Tanımlama” ekranından istenilen işlemin günlük limitinin azaltılabileceğini belirtiyor.
Burada uygulanabilecek yöntem basit: Günlük hayatta örneğin çok yüksek tutarlarda para transferi yapmayan bir kullanıcının, ihtiyacının çok üzerinde bir günlük transfer limitini sürekli açık tutmasına gerek olmayabilir.
Yüksek tutarlı bir transfer gerektiğinde limit bankanın sunduğu kanallardan yeniden değiştirilebilir.
Gözden kaçan ayarlardan biri de banka kartıyla ATM'den yapılabilecek günlük nakit çekim limiti... Bazı bankalar bu limitin mobil veya internet bankacılığından düşürülmesine izin veriyor. Enpara'nın bilgilendirmesine göre kullanıcılar ATM'den para çekme limitlerini dijital bankacılıktaki güvenlik ayarlarından azaltabiliyor.
Bu ayar özellikle günlük hayatında ATM'den yüksek miktarda nakit çekmeyen kişiler açısından önem taşıyor.
Amaç ATM kullanımını tamamen engellemek değil; kullanılabilecek azami tutarı gerçek ihtiyaca yaklaştırmak.
Temassız ödeme de kart sahiplerinin kontrol edebileceği alanlardan biri.
Bankaların uygulamalarında temassız veya mobil temassız ödeme için işlem limitleri bulunabiliyor. Bir banka, mobil temassız ödeme özelliğinde kullanıcının günlük limit belirleyebildiğini, bu limitin sonradan değiştirilebildiğini veya mobil temassız harcama özelliğinin kapatılabildiğini belirtiyor.
Fiziki kartlardaki temassız işlemlerde ise bankaya ve kart türüne bağlı güvenlik sınırları uygulanıyor. Örneğin bankanın bankamatik kartlarında şifresiz temassız işlemler için işlem adedi ve günlük toplam tutar sınırları bulunuyor.
Temassız özelliğini hiç kullanmayanların bankalarının sunduğu seçenekleri kontrol etmesi, kullananların ise varsa günlük limitlerini kendi harcama alışkanlıklarına göre düzenlemesi mümkün.
Bu güvenlik önlemlerinde en önemli ayrım, “bütün özellikleri kapatın” yaklaşımı ile “kullanmadığınız özellikleri açık bırakmayın” yaklaşımı arasında.
İnternet alışverişi yapan bir kişinin e-ticareti, sık seyahat eden bir kişinin yurt dışı kart kullanımını veya günlük ATM kullanan bir kişinin para çekme özelliğini tamamen kapatması günlük hayatı zorlaştırabilir.
Daha uygulanabilir yöntem, bankanın mobil uygulamasındaki kart ve güvenlik ayarlarını kontrol ederek kullanılmayan kanalları kapatmak, kullanılan işlemler için ise mümkünse gerçek ihtiyaca yakın limitler belirlemek.
İnternet alışverişlerinde kullanılan önemli güvenlik katmanlarından biri 3D Secure. BDDK, 3D Secure sisteminde ödeme sırasında banka tarafından kart sahibinin kimliğinin doğrulandığını ve bunun kartın yetkisiz kişiler tarafından internette kullanılmasını engellemeyi amaçladığını belirtiyor.
Banka tarafından gönderilen doğrulama şifresinin banka çalışanları dahil hiç kimseyle paylaşılmaması gerekiyor.
Buna rağmen hiçbir tek güvenlik özelliği tüm dolandırıcılık yöntemlerine karşı yüzde 100 koruma anlamına gelmiyor.
BDDK da kullanıcıları kendisini kurum veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilere kullanıcı adı, parola ve diğer bankacılık bilgilerini vermemeleri, telefonlarına başkalarının yönlendirmesiyle uygulama yüklememeleri konusunda uyarıyor.
Bu nedenle mobil bankacılık güvenliğinde en etkili yaklaşım; işlem kanallarını sınırlandırmak, limitleri ihtiyaca göre belirlemek, doğrulama bilgilerini paylaşmamak ve bankacılık işlemlerini yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapmak.