OpenAI'da güvenlik raporlarını yönetiyordu: İstifa edip şirketi eleştirdi

Ancak Robinson, sistemlerin yetenekleri arttıkça bu yaklaşımın yeterli olmadığını savundu. OpenAI dahil yapay zeka şirketlerinin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirterek, havacılık ve nükleer enerji sektörlerindekine daha yakın güvenlik önlemleri uygulanması çağrısında bulundu.