OpenAI'ın yeni modeli çip hisselerini hareketlendirdi

Düşen değerlemeler ve bellek talebine ilişkin beklentiler, fiyatların gerilemesine yönelik pozisyon alan yatırımcıların bu işlemleri kapatmak için hisse satın almasına elverişli bir ortam oluşturdu. Bu alımlar da yükselişi hızlandırabilecek bir unsur olarak öne çıktı.