OpenAI'ın yeni modeli çip hisselerini hareketlendirdi
OpenAI'ın GPT-6 Astra modelinin bellek ihtiyacını artıracağı beklentisi, Güney Koreli çip üreticilerinin hisselerine alım getirdi. Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2027'de planlanan 1,3–1,5 trilyon dolarlık yapay zekâ yatırımının yarısından fazlasının belleğe ayrılacağını öngörüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
OpenAI'ın GPT-6 Astra modelini kullanıma sunmasının ardından artan bellek talebi beklentisi, Güney Koreli çip üreticilerinin hisselerine alım getirdi.
Seul'de dün yaşanan yükselişte, modelin yoğun bellek ihtiyacının yüksek bant genişlikli bellek arzını daraltabileceği düşüncesi etkili oldu.
Bu beklentiden en doğrudan yararlanabilecek şirket olarak SK Hynix öne çıkarken Samsung ve SK Hynix'in hisse geri alımları ile yabancı yatırımcıların yeniden alıma yönelmesi de piyasayı destekledi.
Yapay zekâ yatırımlarının yarısından fazlası belleğe gidebilir
Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2027'de yapılması planlanan 1,3-1,5 trilyon dolarlık yapay zekâ yatırımının yarısından fazlasının belleğe ayrılacağını tahmin ediyor.
Bu beklenti, Güney Koreli iki üreticinin hisselerinin gelecekte daha yüksek değerlerden işlem görebileceği görüşünü güçlendiriyor.
OpenAI, 3 Eylül'de tanıttığı GPT-6 Astra'yı bugüne kadarki en yetenekli ve insan amaçlarıyla en uyumlu modeli olarak tanımladı. Şirket; kodlama, siber güvenlik ve bilgisayar kullanımındaki ilerlemelerin yanı sıra modelin tanımadığı yazılımları deneme yanılmayla öğrenebilmesini öne çıkardı.
Saxo Bank analistleri de 7 Eylül tarihli notlarında, "Yetenekler hâlâ hızla gelişiyor ve bu da yapay zekâ harcamalarının devamını destekliyor" değerlendirmesine yer verdi.
Hisselerdeki sert kayıpların ardından alımlar geldi
Yapay zekâ alanındaki gelişme, çip hisselerinin önemli ölçüde değer kaybettiği bir dönemde geldi. SK Hynix hisseleri, yükselişe rağmen 2026'daki zirvesinin yaklaşık yüzde 48,6 altında bulunuyordu.
ABD'de daha önce hızlı yükselen hisselerde satışların yoğunlaşması da sektörü baskılamıştı. Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nde, hisse fiyatlarının beklenen kârlara oranını gösteren ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanı, hazirandaki yaklaşık 29 seviyesinden 19'un altına inmişti.
Düşen değerlemeler ve bellek talebine ilişkin beklentiler, fiyatların gerilemesine yönelik pozisyon alan yatırımcıların bu işlemleri kapatmak için hisse satın almasına elverişli bir ortam oluşturdu. Bu alımlar da yükselişi hızlandırabilecek bir unsur olarak öne çıktı.