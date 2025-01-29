Oyunseverlerin tercihleri açıklandı! 2024 yılının en çok satan oyunları belli oldu

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı. Buna göre, oyunseverlerin aksiyon kategorisindeki oyunları tercih ederken; strateji ve macere oyunları da sevilen kategorilerden oldu.

İşte 2024 yılının en çok satan oyunları...