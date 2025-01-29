Oyunseverlerin tercihleri açıklandı! 2024 yılının en çok satan oyunları belli oldu
Türk Telekom, Playstore.com'da 2024'ün en çok satan oyunlarını paylaştı. Oyunseverler, en çok aksiyon kategorisinde yer alan oyunları tercih etti. İşte, Ghost of Tsushima Director's Cut'tan Back 4 Blood'a 2024 yılında en çok satılan alınan oyunların listesi...
Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı. Buna göre, oyunseverlerin aksiyon kategorisindeki oyunları tercih ederken; strateji ve macere oyunları da sevilen kategorilerden oldu.
İşte 2024 yılının en çok satan oyunları...
1- Ghost of Tsushima Director's Cut
Listenin ilk sırasında "Ghost of Tsushima Director's Cut" oyunu yer alıyor. Oyunda, Tsuşima Adası'nın kurtuluşu için mücadele ediliyor.
2- M&B Bannerlord
2024 yılının en çok satan oyun listesinde ikinci sırayı M&B Bannerlord aldı.
Tek oyunculu oyun, Kalradya adlı kurgusal kıtada İmparatorluk'un iç savaş döneminde geçiyor.
3- Back 4 Blood
Üçüncü sırada ise Back 4 Blood oyunu var. Oyunda, Devil Worm paraziti insanlığa bulaşıyor. Hayatta kalmış insan grupları da kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.