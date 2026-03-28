PlayStation 5 fiyatlarına dev zam
Sony, PlayStation 5 fiyatlarına küresel çapta 100 dolarlık zam yaptı. 2 Nisan’dan itibaren geçerli olacak artışla tüm modellerin fiyatı yükselirken, şirket “küresel ekonomik koşullardaki devam eden baskıları” gerekçe gösterdi. Artışta, yapay zeka kaynaklı çip talebi ve yükselen üretim maliyetlerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.
Sony, PlayStation 5 için küresel çapta fiyat artışına gitti. Şirketin aldığı karara göre zamlı fiyatlar 2 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
Yapılan düzenlemeyle birlikte standart PS5’in satış fiyatı 549,99 dolardan 649,99 dolara yükseldi. PS5 Digital modelinin fiyatı 499,99 dolardan 599,99 dolara çıkarken, PS5 Pro’nun fiyatı ise 749,99 dolardan 899,99 dolara ulaştı.
Son zam ağustos ayında yapılmıştı
Sony, fiyat artışının gerekçesi olarak “küresel ekonomik koşullardaki devam eden baskıları” gösterdi. Yeni zam, şirketin son bir yıl içinde PS5 modellerine yaptığı ikinci fiyat güncellemesi oldu. Daha önce Ağustos 2025’te tüm modellere 50 dolarlık artış uygulanmıştı.
Öte yandan fiyat artışının arkasında, özellikle bellek çipleri başta olmak üzere kritik bileşen maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu değerlendiriliyor. Yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla çip talebinin artması, üreticilerin veri merkezi odaklı daha kârlı ürünlere yönelmesine yol açarken, oyun konsollarında kullanılan çip arzının daraldığına dikkat çekiliyor.