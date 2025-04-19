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Robotlar ilk kez insanlarla maraton koştu! Tarihe geçen yarışın şampiyonu Tiangong Ultra oldu

Çin'de üretilen 21 insansı robot, başkent Pekin'de gerçekleştirilen Yizhuang Yarı Maraton'da insanlarla birlikte koştu. Etkinlik robotlarla insanların birlikte yarıştığı ilk maraton olarak tarihe geçti. Robotlar arasında yarışın galibi 2 saat 40 dakikalık süreyle Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği 'Tiangong Ultra' oldu. 

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Robotlar ilk kez insanlarla maraton koştu! Tarihe geçen yarışın şampiyonu Tiangong Ultra oldu - Resim: 1

Çin'in başkenti Pekin'deki Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde (E-town) gerçekleştirilen Yizhuang Yarı Maraton yarışı dünyada bir ilke sahne oldu. 

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Robotlar ilk kez insanlarla maraton koştu! Tarihe geçen yarışın şampiyonu Tiangong Ultra oldu - Resim: 2

Çinli firmalar tarafından üretilen farklı boyut ve özelliklerdeki 21 insansı robot, 21 kilometrelik parkurda ilk kez insanlarla birlikte yarıştı. 

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Robotlar ilk kez insanlarla maraton koştu! Tarihe geçen yarışın şampiyonu Tiangong Ultra oldu - Resim: 3

Kendilerine ayrılan özel kulvarda koşan robotlara eğitmenler de eşlik etti. 

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Robotlar ilk kez insanlarla maraton koştu! Tarihe geçen yarışın şampiyonu Tiangong Ultra oldu - Resim: 4

Robotlar arasında yarışın galibi 2 saat 40 dakikalık süreyle Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği 'Tiangong Ultra' oldu. 

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