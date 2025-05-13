Samsung S25 Edge'i tanıttı! Galaxy S25 Edge’in Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarındaki Amerikalı rakibi Apple’a karşı stratejik bir hamleyle bugüne kadarki en ince telefonunu çıkardı. Samsung’un tanıttığı ‘Galaxy S25 Edge’, 23 Mayıs’ta Güney Kore’de, 30 Mayıs’ta ise ABD’de satışa çıkacak. Amiral gemisi klasmanındaki S25 Edge, Avrupa ve Çin başta olmak üzere 30 ülkede piyasaya sunulacak. Peki Samsung Galaxy S25 Edge’in özellikleri ne, fiyatı ne kadar olacak? Samsung’un en ince telefonu Türkiye’de satışa çıkacak mı, Türkiye fiyatı ne kadar kaç para olacak?
Güney Koreli Samsung akıllı telefon pazarındaki rekabette dikkat çeken bir adım attı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın 17 serisinde ince iPhone modelini bu sonbaharda piyasaya sürmesi beklenirken, Samsung elini çabuk tuttu.
Samsung, 5,8 milimetre kalınlıkla bugüne kadarki en ince modeli S25 Edge'i tanıttı.
Samsung’un en ince S serisi akıllı telefonu olarak tarihe geçen cihazın ağırlığı ise 163 gram. S25 Edge’in ekranı ise çapraz olarak 6,7 inç olarak açıklandı.
Galaxy S25 Edge’in ön ekranında, dayanıklılık sunmak üzere mühendislikle geliştirilmiş yeni bir cam seramik ürünü olan en yeni Corning Gorilla Glass Ceramic 2 kullanılarak
Galaxy S25 Edge’in kamera özellikleri neler?
Galaxy S25 Edge’in kamerası 200 MP. Ultra yüksek çözünürlük sayesinde kullanıcılar büyük piksel boyutuyla daha net çekimler yapabiliyor. Düşük ışık koşullarındaki görüntüleri yüzde 40’ın üzerinde parlaklık artışıyla yakalayarak daha keskin fotoğraflar elde edebiliyor.