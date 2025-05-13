Samsung, 5,8 milimetre kalınlıkla bugüne kadarki en ince modeli S25 Edge'i tanıttı.

Samsung’un en ince S serisi akıllı telefonu olarak tarihe geçen cihazın ağırlığı ise 163 gram. S25 Edge’in ekranı ise çapraz olarak 6,7 inç olarak açıklandı.