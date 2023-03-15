Samsung, yeni Galaksi A Serisi'ni tanıttı Samsung, Galaksi A Serisi'nin yeni üyelerini tanıtıma çıkardı. Yeni seri A14, A34 5G ve A54 5G’den oluşuyor. Diğer modellere göre daha parlak ekranı, gelişmiş kamera sistemi ve daha uzun ömürlü piliyle öne çıkan seri, yeni teknolojileri ile herkesin erişimine sunuluyor. Yeni Galaxy A54 5G, A34 5G Türkiye’de 21 Mart tarihinden itibaren, Galaxy A14 ise 15 Mart tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

Samsung, yeni Galaxy A Serisi ile mobil dünyanın en son yeniliklerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Galaxy A Serisi’ne eklenen yeni Galaxy A14, A34 5G ve A54 5G, kullanıcılara daha gerçekçi ve net videolar çekme, doğal güneş ışığında dahi ekranı daha net görebilme olanağı sunuyor. Aynı zamanda Galaxy A Serisi kullanıcıları geliştirilen pil ömrü sayesinde cihazlarıyla artık daha da uzun vakit geçirebilecek. 1 | 6

Daha gelişmiş düzenleme araçlarıyla harika gündüz ve gece fotoğrafları çekmeye olanak sağlıyor. Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G, en parlak ışıkta dahi net görüntüler sunarken, Samsung Galaxy’nin devrim niteliğindeki Nightography ve yapay zekâ özelliklerini kullanıyor. Galaxy A54 5G, 32MP ön kamerasıyla en ince ayrıntıları dahi yakalayarak, mükemmel selfie’ler çekmeyi ya da ultra akıcı görüntülü konuşmalar yapmayı mümkün kılıyor. Yeni Galaxy A Serisi ile nefes kesici netlikte sürükleyici videolar çekmek de mümkün. Optik görüntü sabitleyici (OIS) ve video dijital görüntü sabitleme (VDIS) sayesinde görüntülerde titreme ve bulanıklık sorunu ortadan kalkıyor. El titremesi veya hareket halinde oluşabilecek olumsuz durumlarda dahi kullanıcılar en net içerikleri elde edebilecek. Karanlıkta veya düşük ışıkta çekim yapmayı seven maceracı kullanıcıların yardımına koşan Gece Modu ise kameranın piksel boyutunu artırarak daha fazla ayrıntı yakalayabiliyor. Galaxy A Serisi’nin gelişmiş görüntü düzenleme araçlarıyla kullanıcılar istenmeyen gölgeleri veya yansımaları görüntüden silebiliyor. 2 | 6

Parlak ekran ve uzun ömürlü pille üst düzey mobil deneyim sağlıyor. Yeni Galaxy A54 5G’de 6,4 inç[2], Galaxy A34 5G’de ise 6,6 inç[3] olmak üzere her iki cihazda da sürükleyici Süper AMOLED ekran yer alıyor. 1000nit ekran parlaklığına sahip her iki cihazın ekranında dış mekânda ve özellikle güneş ışığı altında kusursuz görüntüleme deneyimi için geliştirmeler yapıldı. Gelişmiş Görüntü İyileştirme ve 120Hz ekran yenileme hızıyla, cihaz ekranı farklı ışık koşullarına hızlıca geçildiğinde daha gerçekçi ve akıcı ekran geçişleri sağlıyor. Yeni Galaxy A34, MTK Dimensity 1080 işlemcisi ile gelirken, 8 GB RAM / 128 GB hafıza seçeneği ile sunulacak. Yeni Galaxy A54 ise yeni Exynos 1380 işlemcisi ile 8 GB RAM / 128 GB ve 256 GB hafızalı versiyonları ile kullanıcıları bekliyor. Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G aynı zamanda dört nesil boyunca işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar en gelişmiş yazılıma ve güvenliğe erişebilecek ve akıllı telefonlarını yıllar boyunca kullanabilecek. 3 | 6