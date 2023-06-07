Teknoloji şirketleri 200 bin kişiyi işten çıkardı Son zamanlarda küresel şirketlerde artan işten çıkarma trendi bu yılın ilk 5 ayında zirveye çıktı.

Son zamanlarda küresel şirketlerde artan işten çıkarma trendi bu yılın ilk 5 ayında zirveye çıktı. 1 | 8

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi bilgilerine göre, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar artarak sürüyor. Aralarında Google, Microsoft ve Amazon'un da yer aldığı şirketler, 2023 yılında da işten çıkarmalara devam ediyor. 2 | 8

Layoffs.fyi'nin verilerine göre, yılın başından bu yana 718 teknoloji firması, dünya çapında 200 bin kişiyi işten çıkardı. Geçen yıl 1.056 teknoloji firması, yaklaşık 165 bin kişinin işine son vermişti. 3 | 8