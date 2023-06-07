Teknoloji şirketleri 200 bin kişiyi işten çıkardı
Son zamanlarda küresel şirketlerde artan işten çıkarma trendi bu yılın ilk 5 ayında zirveye çıktı.
Son zamanlarda küresel şirketlerde artan işten çıkarma trendi bu yılın ilk 5 ayında zirveye çıktı.
Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi bilgilerine göre, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar artarak sürüyor. Aralarında Google, Microsoft ve Amazon'un da yer aldığı şirketler, 2023 yılında da işten çıkarmalara devam ediyor.
Layoffs.fyi'nin verilerine göre, yılın başından bu yana 718 teknoloji firması, dünya çapında 200 bin kişiyi işten çıkardı. Geçen yıl 1.056 teknoloji firması, yaklaşık 165 bin kişinin işine son vermişti.
Teknoloji şirketleri, yılın ilk ayında 90 bin çalışanı ile yollarını ayırdı. Ocak 2023, salgının başından bu yana teknoloji sektöründe en fazla işten çıkarmaların yaşandığı ay oldu. Ocak 2022'de sadece 510 kişi işten çıkarılmıştı.