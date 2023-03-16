Teknoloji şirketleri erimeye devam ediyor! 300 binden fazla çalışan işten çıkartıldı Maliyetlerini azaltmak amacıyla işten çıkarma yönünde açıklama yapan büyük teknoloji şirketlerinde, 2022'nin sonlarından bu yana üç yüz binden fazla çalışan işten çıkarıldı.

Kovid 19 salgınıyla birlikte e-ticaret harcamalarındaki yükseliş nedeniyle iş alımlarını artıran teknoloji firmaları, salgının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldı. 1 | 13

Ocak ayında yaptığı açıklamayla 18.000 işten çıkarmayı planladığını belirten Amazon başı çekerken, şimdi Facebook'un çatı şirketi Meta, Google ve Microsoft gibi şirketler de işten çıkarma dalgasına katılacağına dair açıklamalar yaptı. 2 | 13

Ocak ayında yaptığı açıklamayla 18.000 işten çıkarmayı planladığını belirten Amazon başı çekerken, şimdi Facebook'un çatı şirketi Meta, Google ve Microsoft gibi şirketler de işten çıkarma dalgasına katılacağına dair açıklamalar yaptı. 3 | 13