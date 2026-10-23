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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler

ABD’nin New York kentinde iPhone Duo’nun satışa çıkacağı ilk gün öncesinde müşteriler, Manhattan’daki Apple Fifth Avenue mağazası önünde gece boyunca sırada bekledi. Mağaza önündeki uzun kuyruktaki bazı müşterilerin soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarıldığı görüldü.

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 1

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, bugün resmen satışa çıktı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Japonya ve Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede satış başladı.

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 2

iPhone Duo’nun satışa çıkacağı ilk gün öncesinde müşteriler, Manhattan’daki Apple Fifth Avenue mağazası önünde gece boyunca sırada bekledi. 

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 3

Mağaza önündeki uzun kuyruktaki bazı müşterilerin soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarıldığı görüldü.

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 4

iPhone Duo Türkiye satış fiyatı ne kadar?

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 5

iPhone Duo 256 GB
229.999 TL

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 6

iPhone Duo 512 GB
246.999 TL

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 7

iPhone Duo 1 TB
280.999 TL

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Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler - Resim: 8

iPhone Duo 2 TB
335.999 TL

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