Telefon almak için geceden kuyruğa girdiler
ABD’nin New York kentinde iPhone Duo’nun satışa çıkacağı ilk gün öncesinde müşteriler, Manhattan’daki Apple Fifth Avenue mağazası önünde gece boyunca sırada bekledi. Mağaza önündeki uzun kuyruktaki bazı müşterilerin soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarıldığı görüldü.
Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, bugün resmen satışa çıktı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Japonya ve Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede satış başladı.
iPhone Duo’nun satışa çıkacağı ilk gün öncesinde müşteriler, Manhattan’daki Apple Fifth Avenue mağazası önünde gece boyunca sırada bekledi.
Mağaza önündeki uzun kuyruktaki bazı müşterilerin soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarıldığı görüldü.
iPhone Duo Türkiye satış fiyatı ne kadar?
iPhone Duo 256 GB
229.999 TL
iPhone Duo 512 GB
246.999 TL
iPhone Duo 1 TB
280.999 TL
iPhone Duo 2 TB
335.999 TL