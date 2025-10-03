Tesla'ya 'ölüm tuzağı' davası
ABD’de üç öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası, Cybertruck’ın kapı tasarımı nedeniyle Tesla’ya dava açıldı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Kasım 2024’te meydana gelen kazada üç üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesinin ardından Tesla, Cybertruck’ın kapı tasarımı nedeniyle dava edildi.
Aileler, kapıların açılmaması nedeniyle aracın 'ölüm tuzağına' dönüştüğünü öne sürdü. Kazada öğrenciler duman zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Tesla kapılarıyla ilgili 2018’den bu yana NHTSA’ya 140’tan fazla şikâyet yapıldığı, kapıların sıkışması ve açılmaması gibi sorunların raporlandığı belirtildi.
Daha önce de benzer davalarla karşılaşan Tesla, 2024’te Florida’daki ölümcül kazada 243 milyon dolar tazminata mahkûm edilmişti.