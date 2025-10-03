Google Haberler

Tesla'ya 'ölüm tuzağı' davası

ABD’de üç öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası, Cybertruck’ın kapı tasarımı nedeniyle Tesla’ya dava açıldı.

Giray Topçular
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Kasım 2024’te meydana gelen kazada üç üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesinin ardından Tesla, Cybertruck’ın kapı tasarımı nedeniyle dava edildi.

Aileler, kapıların açılmaması nedeniyle aracın 'ölüm tuzağına' dönüştüğünü öne sürdü. Kazada öğrenciler duman zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Tesla kapılarıyla ilgili 2018’den bu yana NHTSA’ya 140’tan fazla şikâyet yapıldığı, kapıların sıkışması ve açılmaması gibi sorunların raporlandığı belirtildi.

Daha önce de benzer davalarla karşılaşan Tesla, 2024’te Florida’daki ölümcül kazada 243 milyon dolar tazminata mahkûm edilmişti.

