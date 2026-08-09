Türk mühendisler geliştirdi: Üretim 10 katına çıktı, fire yüzde 80 azaldı
Manisa’da 8 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen yapay zeka destekli yerli makine, ayakkabı üretiminde günlük kapasiteyi 10 katına çıkarırken fireyi de yüzde 80'e kadar azalttı. Yaklaşık bir yıldır üretimde kullanılan makinenin şimd Avrupa ve ABD'ye ihraç edilmesi hedefleniyor.
Manisa’da 8 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen yapay zeka destekli yerli makine, ayakkabı üretiminde dikkat çeken sonuçlar verdi. Geleneksel yöntemle bir ustanın günde yaklaşık 10 çift üretebildiği saya dikiminde kapasite 80-100 çifte çıkarken, fire oranı da yüzde 80’e kadar azaldı.
KOSGEB desteğiyle geliştirilen makine, ayakkabının üst bölümünü oluşturan saya parçalarının dikiminde kullanılıyor. Yerli imkanlarla üretilen sistemin yazılımı da Türk mühendisler tarafından hazırlandı.
Yapay zeka dikimden önce kontrol ediyor
Makine, dikilecek parçanın görüntüsünü analiz ederek dikişe uygun olup olmadığını ve kalite kriterlerini kontrol ediyor. Ardından dikim işlemini otonom olarak gerçekleştiriyor.
Kontrolün üretim öncesinde yapılması hatalı imalatı azaltırken, ham madde ve zaman kaybının da önüne geçiyor.
10 çiftten 100 çifte çıktı
Yaklaşık bir yıldır fabrikada kullanılan makine üretim kapasitesinde de önemli artış sağladı.
Geleneksel yöntemde bir usta günde yaklaşık 10 çift saya dikerken yapay zeka destekli makineyle bu rakam 100 çifte kadar çıktı.
Sistem sayesinde fire oranı da yüzde 80’e kadar azaldı, firma mevcut personelle üretimi 10 kat artırmış oldu.
Hedef Avrupa ve ABD
Makinenin yerli ve uluslararası patent süreçleri devam ederken firma, ürünü yurt dışına da taşımayı planlıyor. Özellikle işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu Avrupa ve ABD pazarlarına ihracat hedefleniyor.
Çin ve Vietnam’la rekabette avantaj sağlayabilir
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten de ayakkabı üretiminin yoğun iş gücü gerektirdiğine, saya dikiminin ise bu sürecin en fazla emek isteyen aşamalarından biri olduğuna dikkati çekti.
İçten, yerli otomasyon teknolojilerinin yaygınlaşmasının Türkiye’nin ayakkabı sektöründeki rekabet gücünü artırabileceğini belirterek, bu tür makinelerin Çin, Vietnam ve Endonezya gibi büyük üretici ülkelerle aradaki farkın kapanmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.