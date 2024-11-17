Türkiye'de 2 milyon TL'nin altındaki elektrikli otomobillerin fiyat ve menzilleri belli oldu
Çevre dostu özellikleri ile giderek popüler olan elektrikli araçlar, dünya genelinde satış ivmesini yukarı çekmeye devam ediyor. Türkiye'de ise ocak-ekim döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 42,7 artışla 69 bin 744'ye yükseldi. Satışlar artarken Türkiye'de fiyatı 2 milyon TL'nin altında olan elektrikli otomobillerin fiyat ve menzilleri de belli oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci, başlangıç fiyatlarına göre elektrikli otomobillerin ortalama menzillerini sıraladı.
Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 16,9'a yükseldi. Elektrikli otomobil satışları her ay giderek artarken Türkiye'de 2 milyon TL'nin altındaki elektrikli otomobillerin fiyat ve menzilleri belli oldu. İşte o liste...
BYD Dolphin 1.280.000 TL 427 km
MG MG4 1.349.000 TL 350 km
Peugeot 208 1.364.500 TL 400 km
Citroen C4 1.375.000 TL 468 km
Citroen C4X 1.375.000 TL 468 km
Opel Corsa 1.395.900 TL 350 km
Fiat 600e 1.399.900 TL 406 km
Togg T10X 1.432.600 TL 314 km
BYD Atto 3 1.490.000 TL 420 km
Kia EV3 1.490.000 TL 435 km
Peugeot 2008 1.515.500 TL 406 km
Alfa R. Junior 1.549.900 TL 410 km
Hyundai Kona 1.578.447 TL 305 km