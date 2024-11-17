Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 16,9'a yükseldi. Elektrikli otomobil satışları her ay giderek artarken Türkiye'de 2 milyon TL'nin altındaki elektrikli otomobillerin fiyat ve menzilleri belli oldu. İşte o liste...

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