Türkiye'de tercih edilen akıllı telefon markaları açıklandı!
Statcounter’ın 2025 Türkiye mobil pazar verileri, akıllı telefon rekabetinin bu yıl da büyük ölçüde Apple ve Samsung arasında geçtiğini gösterdi. Veriler, her iki markanın da güçlü modelleri ve ekosistem avantajlarıyla pazarda yer edindiğini gösterirken en çok tercih edilen markalar da belli oldu.
Statcounter’ın Türkiye verilerine göre, 2025’te ülkede en çok tercih edilen akıllı telefon markaları ortaya çıktı. Apple ile Samsung arasındaki rekabet, Türkiye pazarında da sürüyor. Peki iki dev marka arasındaki denge nasıl şekilleniyor? İşte Cnbce'nin derlediği 2025 yılında Türkiye’de en fazla kullanılan akıllı telefon markaları ve telefon piyasasındaki pazar payları…
1- Apple
Pazar payı: Yüzde 22,44
2- Samsung
Pazar payı: Yüzde 14,76
3- Xiaomi
Pazar payı: Yüzde 12,39
4- Huawei
Pazar payı: Yüzde 1,87
5- Oppo
Pazar payı: Yüzde 1,59
6- Realme
Pazar payı: Yüzde 1,11
7- TECNO
Pazar payı: 1,01
8- Infinix
Pazar payı: 0,71
9- Vivo
Pazar payı: 0,68
10- Diğer
Pazar payı: 42,06