Türkiye'de tercih edilen akıllı telefon markaları açıklandı!

Statcounter’ın Türkiye verilerine göre, 2025’te ülkede en çok tercih edilen akıllı telefon markaları ortaya çıktı. Apple ile Samsung arasındaki rekabet, Türkiye pazarında da sürüyor. Peki iki dev marka arasındaki denge nasıl şekilleniyor? İşte Cnbce'nin derlediği 2025 yılında Türkiye’de en fazla kullanılan akıllı telefon markaları ve telefon piyasasındaki pazar payları…