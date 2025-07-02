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Twitter (X) çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? X kapatıldı mı?

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te zaman zaman problemler yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e girmeye çalışanlar erişim sorunu ile karşılaşıyor. Yaygın bir sorun yaşanmasa da "Twitter (X) çöktü mü" sorusu artıyor.

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Twitter (X) çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? X kapatıldı mı? - Resim: 1

X'e erişmeye çalışanlar bazı bölgelerde sorun yaşıyor. Kullanıcılar uygulamaya giremezken sıklıkla "Twitter (X) çöktü mü", "Twitter neden açılmıyor" diye soruluyor.

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Twitter (X) çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? X kapatıldı mı? - Resim: 2

Twitter çöktü mü?

Ülke genelinde olmasa da bazı kullanıcılar platforma girmekte sorun yaşıyor. Henüz resmi kurumlardan açıklama gelmedi.

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Twitter (X) çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? X kapatıldı mı? - Resim: 3

Downdetector sitesinin verilerine göre X'te problem saat 17.00 sularında meydana geldi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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