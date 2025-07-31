Counter‑Strike tarzı stratejik bir oyu olan ve 2 Haziran 2020’de piyasaya sürülen Valorant'a erişim sağlanamıyor. Oyun oynayanlar engelle karşılaşırken "Valorant çöktü mü, neden girilmiyor" sorusu yoğun şekilde geliyor. İşte detaylar...

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