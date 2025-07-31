Valorant çöktü mü, neden girilmiyor?
Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan video oyunu Valorant'a kullanıcılar giriş yapamıyor. Siteye ulaşılamazken oyunseverler "Valorant çöktü mü" diye soruyor.
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Counter‑Strike tarzı stratejik bir oyu olan ve 2 Haziran 2020’de piyasaya sürülen Valorant'a erişim sağlanamıyor. Oyun oynayanlar engelle karşılaşırken "Valorant çöktü mü, neden girilmiyor" sorusu yoğun şekilde geliyor. İşte detaylar...
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Valorant çöktü mü?
Valorant'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli bulunmuyor fakat erişim sağlanamıyor. Siteye şu an VPN ile giriş sağlanıyor.
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