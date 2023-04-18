Volkswagen modeli ID.7’nin tanıtımı yapıldı: 2024'te Türkiye'de Üst orta sınıftaki ilk tamamen elektrikli Volkswagen modeli olan ID.7 tanıtıldı. Yeni ve daha verimli güç-aktarma neslinin üstün aerodinamiyle birleşimi, modele 700 km’ye kadar menzil sağlıyor.

Volkswagen’in üst orta sınıftaki ilk küresel elektrikli modeli olan yeni ID.7'nin dünya prömiyeri yapıldı. 700 kilometreye varan menzil (WLTP), gelişmiş güç-aktarma sistemleri, geniş iç mekan ve üst sınıf teknolojiler, ID.7'yi uzun mesafeli yolculuklar için konforlu bir limuzin haline getiriyor. Yaklaşık beş metre uzunluğundaki model, gelişmiş müşteri odaklı kullanım konseptine ve üst düzey kaliteli görünüme sahip. ID.7 lansmanının 2023 yılı içinde Avrupa ve Çin'de; 2024'ten itibaren Kuzey Amerika ve Türkiye’de yapılması planlanıyor. 1 | 12

ID.7 ile Volkswagen’in elektrikli atağının bir sonraki adımını attıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer “ID.7 üst düzey konfor ve uzun menzil sunuyor. 2026 yılında pazara sunacağımız 25 bin Euro'nun altındaki giriş seviyesi ID. modelinden, ürün gamındaki en üst model olan ID.7'ye kadar uzanan elektrikli otomobillerimizle, Avrupa’da en geniş elektrikli ürün gamını biz sunacağız. Hedefimiz 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarımızın yüzde 80’inin elektrikli olması. 2033 yılından itibaren Volkswagen Avrupa'da sadece elektrikli araç üretecek.” şeklinde konuştu. 2 | 12

ID.7’nin verimlilikte yeni standartlar belirlediğini belirten Geliştirmeden Sorumlu Marka Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz ise “Modüler elektrik platformu (MEB) temeli üzerine kurulan ID.7’de, WLTP normuna göre 700 kilometreye kadar menzil hedefliyoruz. Bunu, güç-aktarma sistemleri ile termal yönetim alanlarında önemli ölçüde verimlilik artışı ve çok iyi aerodinami ile sağlıyoruz.” dedi. 3 | 12