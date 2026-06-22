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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

WhatsApp'ın ücretli "WhatsApp Plus" aboneliği Türkiye’de kullanıma açıldı. Aylık 41,99 TL fiyatla sunulan paket, bir aylık ücretsiz deneme imkanıyla gelirken kullanıcılara uygulama simgesini değiştirme, farklı renk teması seçme, sohbet sabitleme ve özel çıkartmalar gibi ek özellikler sunuyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 1

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geliştirilen ücretli "WhatsApp Plus" aboneliği, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 2

Aylık 41,99 TL fiyatla sunulan paket, hizmeti denemek isteyen kullanıcılara bir aylık ücretsiz deneme imkanı da sağlıyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 3

Uygulama simgesi ve renk teması değiştirilebilecek

WhatsApp Plus kapsamında kullanıcılara uygulama simgesini değiştirme seçeneği sunuluyor. Aboneler, farklı uygulama simgesi alternatifleri arasından tercih yapabiliyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 4

Arayüz tarafında ise uygulamanın genel renk temasını kişiselleştirme imkanı öne çıkıyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 5

Kullanıcılar, sunulan 19 farklı renk seçeneğinden birini belirleyerek bu rengi uygulamanın birçok bölümünde kullanabilecek.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 6

Daha fazla sohbet sabitleme imkanı

WhatsApp Plus aboneleri, 20 adede kadar sohbet sabitleme özelliğinden yararlanabilecek.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 7

Paket kapsamında ayrıca özel çıkartmalar ve yeni zil sesleri de kullanıcılara sunulacak.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 8

Abone olmayanlar WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek

WhatsApp Plus'a abone olmayan kullanıcılar ise mevcut WhatsApp deneyiminden yararlanmaya devam edecek.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 9

Aboneliği bulunmayan kullanıcılar, uygulama üzerinden mesajlaşma ve arama özelliklerini normal şekilde kullanabilecek.

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WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri - Resim: 10

WhatsApp Plus, temel kullanım yerine uygulamaya ek ayrıcalıklar ve kişiselleştirme seçenekleri sunan bir paket olarak konumlanıyor.

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