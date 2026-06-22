WhatsApp Plus Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
WhatsApp'ın ücretli "WhatsApp Plus" aboneliği Türkiye’de kullanıma açıldı. Aylık 41,99 TL fiyatla sunulan paket, bir aylık ücretsiz deneme imkanıyla gelirken kullanıcılara uygulama simgesini değiştirme, farklı renk teması seçme, sohbet sabitleme ve özel çıkartmalar gibi ek özellikler sunuyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geliştirilen ücretli "WhatsApp Plus" aboneliği, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı.
Aylık 41,99 TL fiyatla sunulan paket, hizmeti denemek isteyen kullanıcılara bir aylık ücretsiz deneme imkanı da sağlıyor.
Uygulama simgesi ve renk teması değiştirilebilecek
WhatsApp Plus kapsamında kullanıcılara uygulama simgesini değiştirme seçeneği sunuluyor. Aboneler, farklı uygulama simgesi alternatifleri arasından tercih yapabiliyor.
Arayüz tarafında ise uygulamanın genel renk temasını kişiselleştirme imkanı öne çıkıyor.
Kullanıcılar, sunulan 19 farklı renk seçeneğinden birini belirleyerek bu rengi uygulamanın birçok bölümünde kullanabilecek.
Daha fazla sohbet sabitleme imkanı
WhatsApp Plus aboneleri, 20 adede kadar sohbet sabitleme özelliğinden yararlanabilecek.
Paket kapsamında ayrıca özel çıkartmalar ve yeni zil sesleri de kullanıcılara sunulacak.
Abone olmayanlar WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek
WhatsApp Plus'a abone olmayan kullanıcılar ise mevcut WhatsApp deneyiminden yararlanmaya devam edecek.
Aboneliği bulunmayan kullanıcılar, uygulama üzerinden mesajlaşma ve arama özelliklerini normal şekilde kullanabilecek.
WhatsApp Plus, temel kullanım yerine uygulamaya ek ayrıcalıklar ve kişiselleştirme seçenekleri sunan bir paket olarak konumlanıyor.