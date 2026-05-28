WhatsApp’ta ücretli abonelik dönemi başladı
WhatsApp’ta ücretli abonelik dönemi resmen başladı. Meta’nın devreye aldığı “WhatsApp Plus” paketiyle kullanıcılar; tema değiştirme, premium çıkartmalar ve ek kişiselleştirme özelliklerine aylık 2,99 dolar karşılığında erişebilecek. Ücretsiz sürüm ise kullanılmaya devam edecek.
Meta’nın bir süredir kapalı beta sürecinde denediği “WhatsApp Plus” abonelik sistemi, küresel çapta kullanıma sunulmaya başladı. Kullanıcılar, uygulama içinde görüntülenen yeni paket için aylık 2,99 dolar ödeme yapabilecek.
Şirketin hayata geçirdiği yeni sistem, WhatsApp’ın mevcut ücretsiz kullanım yapısını değiştirmiyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü kullanılmaya devam ederken, ek özellikler ve daha fazla kişiselleştirme isteyen kullanıcılar için yeni ayrıcalıklar sunuluyor.
Kişiselleştirme seçenekleri öne çıkıyor
WhatsApp Plus aboneliğini tercih eden kullanıcılar, premium çıkartmalara erişim sağlayabilecek. Ayrıca tema değiştirme ve özel uygulama simgesi seçme gibi kişiselleştirme seçenekleri de paketin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.
Meta’nın sunduğu yenilikler yalnızca bununla sınırlı kalmıyor. Aboneler, sohbet listelerini öne çıkarabilecek ve daha fazla sohbeti sabitleyebilecek. Premium zil sesleri de abonelik paketine dahil edilen özellikler arasında bulunuyor.
Yoğun kullanıcılar hedefleniyor
Yeni abonelik modelinin özellikle uygulamayı aktif kullanan kişilere yönelik hazırlandığı değerlendiriliyor. Çünkü sunulan ek özelliklerin büyük bölümü doğrudan kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye odaklanıyor.
Meta, ücretsiz sürümü kullanan kişiler için herhangi bir kısıtlama olmayacağını da özellikle belirtiyor. Buna göre mevcut kullanıcılar, hali hazırdaki özelliklerden yararlanmaya devam edecek.
Meta abonelik modelini genişletiyor
Şirketin, WhatsApp Plus’ın ardından Instagram ve Facebook tarafında da yeni abonelik sistemlerini devreye almaya hazırlandığı belirtiliyor. Böylece Meta Platforms’ın abonelik tabanlı gelir modelini daha güçlü şekilde büyütmeyi hedeflediği görülüyor.