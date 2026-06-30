WhatsApp'ta yeni dönem: Numara paylaşma zorunluluğu kalkıyor
WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla mesajlaşmasına imkan tanıyacak yeni özelliğini kademeli olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni sistem, platformdaki gizlilik ve güvenlik seçeneklerini de genişletecek.
WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunulacak sistemle birlikte kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca belirleyecekleri kullanıcı adları üzerinden mesajlaşabilecek.
Şirket, yeni uygulamanın özellikle gizlilik ve güvenliği artırmayı hedeflediğini belirtti. Kullanıcı adı özelliği sayesinde telefon numarasını paylaşmak istemeyen kişiler, platform üzerinde daha kontrollü bir iletişim kurabilecek.
Gizlilik seçenekleri genişliyor
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kullanıcı adları üzerinden kendilerine kimlerin ulaşabileceğini de belirleyebilecek. Ayrıca, yalnızca belirli kişilerin iletişim kurabilmesi için isteğe bağlı bir "kullanıcı adı anahtarı" oluşturma seçeneği sunulacak.
WhatsApp, kullanıcı adı özelliği aktif olsa bile bir kişi ya da işletmeye ilk kez mesaj gönderildiğinde kullanıcı adının karşı tarafa otomatik olarak gösterilmeyeceğini de bildirdi.
Kullanıcı adı nasıl oluşturulacak?
Kullanıcı adı özelliğini kullanmak isteyenler şu adımları izleyebilecek:
* WhatsApp uygulamasını açın.
* Ayarlar menüsüne girin.
* Hesap bölümünü seçin.
* Kullanıcı Adı sekmesinden istediğiniz kullanıcı adını oluşturun veya ayırtın.