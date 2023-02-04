WhatsApp'tan üç yeni özellik
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir dizi yeni özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
WhatsApp artık kullanıcılarına mesaj sabitleme, ‘benden sil’ komutunu geri alma ve avatar kullanma özelliklerini sunacak.
Son güncellemeyle birlikte ‘benden sil’ komutu birkaç saniye içerisinde geri alınabilecek.
Güncellemeler ve yenilikleri duyurmasıyla tanınan WABetaInfo isimli sitenin aktardığı bilgilere göre hem sizin hem de karşı tarafın görebileceği mesaj sabitleme özelliği çok yakında kullanıma sunulacak.
Yeniliklerden bir tanesi de avatarınızla sohbet edip, bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilecek olmanız. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte ‘ayarlar’ bölümünden avatarınızı oluşturabileceksiniz.