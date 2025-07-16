X (Twitter) çöktü mü? X'e neden girilmiyor?

Sosyal medya uygulaması X'e nadir de olsa erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bazı günler tamamen erişi kopuyor. Bazı zamanlarda ise gün için kısa kısa aksaklıklar yaşanıyor. Bugün de yine "X çöktü mü" sorusu geliyor.

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