X (Twitter) çöktü mü? X'e neden girilmiyor?
Her gün milyonlarca ziyaretçisi olan X'te zaman zaman problemler yaşanıyor. Gün içinde uygulamaya girenler erişim sorunu ile karşılaşıyor. Peki şimdi X çöktü mü?
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Sosyal medya uygulaması X'e nadir de olsa erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bazı günler tamamen erişi kopuyor. Bazı zamanlarda ise gün için kısa kısa aksaklıklar yaşanıyor. Bugün de yine "X çöktü mü" sorusu geliyor.
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X çöktü mü?
16 Temmuz 2025 Downdetector raporlarına göre X'te şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. Dün akşam saatlerinde ise epey bir hata raporu gözlendi.
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