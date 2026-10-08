Yapay zekâ büyüdü, kazançlar katlandı! Üç hissede çarpıcı yükseliş
Çip sektöründeki yükseliş, üç şirketin hisselerinde dikkat çekici kazançlara dönüştü. Son 10 yılda Nvidia yüzde 14.000'in üzerinde değer kazanırken, AMD yüzde 9.000'i, Micron ise yüzde 6.000'i aşan getiri sağladı. Yapay zekâya artan ilgi ve bellek talebi bu yükselişte etkili olurken, üç şirket yarı iletken sektörünü dönemin en çok kazandıran yatırım alanlarından biri haline getirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zekâya artan ilgi, çip şirketlerinin hisselerini son 10 yılın en çok kazandıran yatırımları arasına taşıdı.
Nvidia bu dönemde yüzde 14.000'in üzerinde yükselirken, AMD yüzde 9.000'i, Micron ise yüzde 6.000'i aşan getiri sağladı. Ancak geçmişteki yüksek kazançlara rağmen üç şirketin geleceğine ilişkin değerlendirmeler farklılaşıyor.
Analizde Nvidia ve AMD, yapay zekâ alanındaki büyüme fırsatlarıyla öne çıkarken, Micron için bellek fiyatlarına bağlı risklere dikkat çekiliyor.
Nvidia çip üretiminin ötesine geçiyor
Nvidia'nın yükselişinde, çiplerinin yapay zekâ modellerinin eğitiminde yaygın olarak kullanılması etkili oldu. Şirketin CUDA yazılım platformu da geliştiricilerin Nvidia ürünlerini tercih etmesini sağlayarak bu konumu güçlendirdi.
Şirket şimdi işlemcilerden ağ teknolojilerine ve yazılıma kadar yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu altyapının tamamını sunmaya odaklanıyor. Analizde, bu dönüşümün Nvidia'nın önümüzdeki 10 yıldaki büyümesini destekleyebileceği belirtiliyor.
AMD için yeni fırsatlar kapıda
AMD ise yapay zekâ modellerinin çalıştırılması, veri merkezleri ve robotik alanlarındaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Şirketin bellek kapasitesini artıran çip tasarımları, yüksek miktarda veriyle çalışan uygulamalarda avantaj sağlıyor.
Veri merkezlerinde kullanılan sunucu işlemcilerine yönelik talebin de AMD'yi desteklemesi bekleniyor. Bank of America, bu pazarın 2025'teki 19 milyar dolar seviyesinden 2030'da 180 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bankaya göre AMD, büyüyen pazardan aldığı payı artırmayı sürdürebilir.
Micron'da ucuz görünen hisseye dikkat
Micron'un özellikle 2025 ilkbaharından itibaren hızlanan yükselişinde, bellek ürünlerindeki arz sıkıntısı ve fiyat artışları belirleyici oldu. Geleneksel bellek fiyatlarının yeni nesil ürünlerden daha hızlı yükselmesi, şirketin gelirlerini ve kârlılığını destekledi.
Ancak analizde, bu avantajın kalıcı olmayabileceği vurgulanıyor. Bellek fiyatlarının normale dönmesi durumunda Micron'un kazançlarının baskı altında kalabileceği, bu nedenle düşük değerlemenin tek başına yeterli bir yatırım gerekçesi olmadığı ifade ediliyor.
Bellek sektöründe uzun vadeli alternatif olarak ise yüksek bant genişlikli bellek alanının lideri ve Nvidia'nın başlıca tedarikçisi SK Hynix öne çıkarılıyor.