Yapay zekâ büyüdü, kazançlar katlandı! Üç hissede çarpıcı yükseliş

Ancak analizde, bu avantajın kalıcı olmayabileceği vurgulanıyor. Bellek fiyatlarının normale dönmesi durumunda Micron'un kazançlarının baskı altında kalabileceği, bu nedenle düşük değerlemenin tek başına yeterli bir yatırım gerekçesi olmadığı ifade ediliyor.