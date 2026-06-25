Yapay zeka devi binlerce kişiyi eğitecek: Deneyim şartı yok, yıllık maaş 85 bin dolar
Yapay zekanın milyonlarca işi piyasadan sileceğine ilişkin tartışmalar sürerken, ABD merkezli yapay zeka devi Anthropic'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, yapay zekayı etkin kullanabilecek yeni nesil çalışanlar yetiştirmek amacıyla yeni bir eğitim programı başlattı. Deneyim şartı aranmayan programda kabul edilenler yıllık 85 bin dolar maaş kazanacak. İşte başvuru tarihleri ve aranan şartlar...
Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkileri tartışma yaratırken, ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, dikkat çeken yeni bir kariyer programı başlattı.
"Claude Corps" adı verilen praogram, yapay zekayı gerçek iş süreçlerinde kullanabilecek personeller yetiştirmeyi hedefliyor.
Program kapsamında seçilecek katılımcılar, ABD genelindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlarda görev alacak ve kurumların yapay zeka entegrasyonuna destek verecek.
Katılımcılar, Anthropic'in yapay zeka modeli Claude ile iş akışlarını iyileştirecek, otomasyona uygun süreçleri belirleyecek ve kurumların verimliliğini artıracak projelerde çalışacak.
Deneyim şartı yok
"Claude Corps" başvuru şartlarındaki esneklik dikkat çekerken, 18 yaşını doldurmuş ve tam zamanlı iş deneyimi iki yıldan az olan herkes programa başvurabiliyor.
Üstelik adaylardan daha önce yapay zeka alanında eğitim veya iş deneyimi istenmiyor.
Başvuru temmuzda, eğitimler ekimde başlıyor
İlk 100 kişilik grup ekim ayında eğitime başlayacak. Programa başvurular ise 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
Yıllık maaş 85 bin dolar
Program, teknoloji sektörüne düşük gelirli üniversite öğrencilerinin erişimini artırmayı amaçlayan CodePath tarafından yürütülüyor ve Anthropic tarafından finanse ediliyor.
Programa kabul edilen katılımcılar yalnızca eğitim almakla kalmayacak; yan hakların yanı sıra yıllık 85 bin dolar maaşla CodePath bünyesinde istihdam edilecek.
Anthropic, teknik geçmişi olmayan ancak yapay zekanın gerçek dünyadaki problemlerin çözümünde nasıl kullanılacağını öğrenmek isteyen gençleri programa dahil ederek sektöre yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.
Başlangıç için 150 milyon dolar ayrıldı
Şirketin açıklamasına göre programın ilk aşaması için 150 milyon dolar kaynak ayrıldı. İlk etapta 1.000 kişinin Claude kullanımında uzmanlaşması hedeflenirken, katılımcılar ABD genelindeki 400'den fazla kar amacı gütmeyen kuruluşta görev yapacak.