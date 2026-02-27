Yapay zekâ krizi telefon fiyatlarını vurdu!

Tesla CEO'su Elon Musk da ocak ayında yaptığı bir bilanço görüşmesinde, sınırlı bellek çipi arzının şirketin büyümesi açısından en büyük zorluklardan biri olabileceğini belirterek, tedarik güvenliği için şirketin kendi çip üretim tesislerine yatırım yapabileceğini ifade etti.