Yapay zekâ krizi telefon fiyatlarını vurdu!
Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış, küresel bellek çipi arzını daraltarak akıllı telefon sektöründe maliyet baskısını artırdı. IDC'ye göre ortalama telefon fiyatı bu yıl yüzde 14 artarak 523 dolara çıkacak, 100 dolar altı cihaz üretimi ise fiilen sona erecek. Krizin 2026'da satışları son on yılın en düşük seviyesine çekmesi beklenirken, küçük üreticilerin daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor.
Yapay zeka teknolojilerindeki patlama nedeniyle hafıza çiplerinde yaşanan küresel kıtlık, akıllı telefon dünyasında "tsunami etkisi" yaratarak fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.
Boston merkezli teknoloji analiz firması International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu krizin üreticileri piyasadan silecek ve cihazları her zamankinden daha pahalı hale getirecek boyutlara ulaştığını ortaya koydu.
IDC'de mobil cihaz araştırmalarını yöneten Francisco Jeronimo, perşembe günü yayımlanan raporda, "Tanıklık ettiğimiz şey geçici bir sıkışma değil; hafıza tedarik zincirinden kaynaklanan ve tüm tüketici elektroniği endüstrisine dalga dalga yayılan tsunami benzeri bir şoktur" sözleriyle durumun ciddiyetini ifade etti.
Rapora göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak 523 dolarla rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Üreticilerin 100 doların altında telefon üretmesinin ise artık mümkün olmayacağı öngörülüyor.
IDC ayrıca 2026 yılında küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 12,9 gerileyerek 1,12 milyar adede düşeceğini ve bunun son on yılın en düşük seviyesi olacağını tahmin ediyor.
Söz konusu yarı iletken krizi, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış ve bellek çiplerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan veri merkezlerinin kurulmasına yönelik talep patlamasından kaynaklanıyor.
Artan talep karşısında Asya'daki büyük bellek çipi üreticilerinin üretim kapasitelerini yapay zekâ sektörüne yönlendirmesi, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve akıllı telefon gibi tüketici elektroniği ürünlerine ayrılan payı da daralttı.
IDC, sıkıntının kalıcı etkiler yaratabileceğini ve özellikle Google'ın Android işletim sistemini kullanan daha küçük üreticileri daha fazla zorlayacağını belirtti. Apple ve Samsung gibi büyük şirketlerin ise daha sınırlı etkilenerek pazar paylarını artırma fırsatı yakalayabileceği değerlendirildi.
Analistler ve teknoloji yöneticileri, bellek çipi arz sıkıntısının gelecek yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Tesla CEO'su Elon Musk da ocak ayında yaptığı bir bilanço görüşmesinde, sınırlı bellek çipi arzının şirketin büyümesi açısından en büyük zorluklardan biri olabileceğini belirterek, tedarik güvenliği için şirketin kendi çip üretim tesislerine yatırım yapabileceğini ifade etti.