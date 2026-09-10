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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından Türkiye'de eski modellerin fiyatları da değişti. Şirketin internet sitesindeki güncellemeyle iPhone 17, iPhone 17e ve iPhone Air'e 13 bin ile 15 bin lira arasında zam geldi.

Damla Kaya
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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 1

Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından Türkiye’de satışta bulunan iPhone 17, iPhone 17e ve iPhone Air’in fiyatlarını yükseltti.

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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 2

Şirketin internet sitesindeki güncellemeyle üç modeldeki artış 13 bin ile 15 bin lira arasında değişti.

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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 3

Hangi iPhone’a ne kadar zam geldi?

Fiyatlardaki değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:

iPhone 17: Eski fiyatı 84 bin 999 lira, yeni fiyatı 99 bin 999 lira.

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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 4

iPhone 17e: Eski fiyatı 59 bin 999 lira, yeni fiyatı 72 bin 999 lira.

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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 5

iPhone Air: Eski fiyatı 107 bin 999 lira, yeni fiyatı 122 bin 999 lira.

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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 6

Yeni modeller için ön siparişler eylülde başlıyor

iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.299 dolar olarak açıklandı. Yeni telefonlar için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede 12 Eylül’den itibaren ön sipariş alınacak.

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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 7

Katlanabilir iPhone’un Türkiye fiyatı 229 bin lira

Açıldığında 7,6 inçlik iç ekran, kapalıyken 5,4 inçlik dış ekran sunan iPhone Duo’nun başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak belirlendi. Türkiye’de ise telefonun başlangıç fiyatı 229 bin lira olacak.

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Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti - Resim: 8

Yıldız beyazı ve gece gökyüzü renkleriyle sunulacak model, 70’ten fazla ülkede 16 Ekim’de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim’de satışa çıkacak.

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Kaynak: HABER MERKEZİ