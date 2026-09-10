Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından Türkiye'de eski modellerin fiyatları da değişti. Şirketin internet sitesindeki güncellemeyle iPhone 17, iPhone 17e ve iPhone Air'e 13 bin ile 15 bin lira arasında zam geldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından Türkiye’de satışta bulunan iPhone 17, iPhone 17e ve iPhone Air’in fiyatlarını yükseltti.
Şirketin internet sitesindeki güncellemeyle üç modeldeki artış 13 bin ile 15 bin lira arasında değişti.
Hangi iPhone’a ne kadar zam geldi?
Fiyatlardaki değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:
iPhone 17: Eski fiyatı 84 bin 999 lira, yeni fiyatı 99 bin 999 lira.
iPhone 17e: Eski fiyatı 59 bin 999 lira, yeni fiyatı 72 bin 999 lira.
iPhone Air: Eski fiyatı 107 bin 999 lira, yeni fiyatı 122 bin 999 lira.
Yeni modeller için ön siparişler eylülde başlıyor
iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.299 dolar olarak açıklandı. Yeni telefonlar için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede 12 Eylül’den itibaren ön sipariş alınacak.
Katlanabilir iPhone’un Türkiye fiyatı 229 bin lira
Açıldığında 7,6 inçlik iç ekran, kapalıyken 5,4 inçlik dış ekran sunan iPhone Duo’nun başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak belirlendi. Türkiye’de ise telefonun başlangıç fiyatı 229 bin lira olacak.
Yıldız beyazı ve gece gökyüzü renkleriyle sunulacak model, 70’ten fazla ülkede 16 Ekim’de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim’de satışa çıkacak.