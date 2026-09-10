Yeni iPhone'lar tanıtıldı, eskilere zam geldi: Türkiye fiyatları değişti

Yeni modeller için ön siparişler eylülde başlıyor

iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.299 dolar olarak açıklandı. Yeni telefonlar için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede 12 Eylül’den itibaren ön sipariş alınacak.