Youtube çöktü mü, neden girilmiyor? Youtube neden açılmıyor?

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu olan Youtube'da problem yaşanıyor. Kullanıcılar erişim sorunu yaşarken sıklıkla "Youtube çöktü mü, neden girilmiyor" diye soruluyor. İşte konuya dair bilgiler...

Youtube çöktü mü?

Youtube erişimde genel bir sorun yaşanmıyor. Bazı bölgelerde kullanıcılar siteye giremezken son dakikalarda hata raporu bildirimi sıklaşmış durumda... Anlık ve bölgesel kesintiler yaşanıyor. Henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmiş değil.