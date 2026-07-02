Yurt dışı telefonlarda yeni düzenleme: Süresi dolan IMEI'ler kara listeye alınacak

Arızalı cihazlar için IMEI değişikliği yapılabilecek

Yönetmelikle, yurt dışından getirilen ve arıza nedeniyle cihazı ya da ana kartı değiştirilen telefonlar için IMEI değişikliği yapılmasının önü açıldı. Cihaz sahibinin veya değişimi gerçekleştiren ithalatçı ya da üreticinin başvurusu üzerine, gerekli belgelerin ibraz edilmesi halinde IMEI bilgileri güncellenebilecek.