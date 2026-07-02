Yurt dışı telefonlarda yeni düzenleme: Süresi dolan IMEI'ler kara listeye alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt sürecinde yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. IMEI kayıt başvurularında tek adres e-Devlet olurken, arızalanan cihazların IMEI değişimi ve diplomatlara yönelik kayıt işlemlerine ilişkin yeni kurallar getirildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle IMEI kayıt süreçleri dijitalleştirilirken, arızalanan cihazlar ve yabancı misyon personeline yönelik yeni uygulamalar hayata geçirildi.
Yeni düzenlemeye göre, IMEI kayıt işlemlerinde kısa mesaj (SMS) uygulamasına ilişkin ifadeler yönetmelikten çıkarıldı. Başvuruların yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağı hükme bağlandı.
Arızalı cihazlar için IMEI değişikliği yapılabilecek
Yönetmelikle, yurt dışından getirilen ve arıza nedeniyle cihazı ya da ana kartı değiştirilen telefonlar için IMEI değişikliği yapılmasının önü açıldı. Cihaz sahibinin veya değişimi gerçekleştiren ithalatçı ya da üreticinin başvurusu üzerine, gerekli belgelerin ibraz edilmesi halinde IMEI bilgileri güncellenebilecek.
Başvuruların cihaz kayıt tarihinden itibaren üç takvim yılı içinde e-Devlet üzerinden yapılması gerekecek. Değişim belgesinde eski ve yeni IMEI numaralarının yanı sıra değişimin arıza nedeniyle yapıldığına ilişkin bilgilerin yer alması zorunlu olacak.
Diplomatlara özel düzenleme
Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk personeline ait cihazların IMEI kayıt işlemleri, yabancı misyon kimlik kartının geçerlilik süresi boyunca yapılabilecek. Kimlik kartının süresinin dolmasının ardından cihazlar için 120 günlük ek kullanım süresi tanınacak. Bu sürenin sonunda IMEI numaraları kullanıma kapatılarak kara listeye alınacak.
Yeni düzenleme yürürlüğe girerken, 2026 yılı itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanmaya devam ediyor.