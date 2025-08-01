1 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Bir Gece Masalı 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Şansımı Seveyim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Orman Çocuğu 22:15 Aile Saadeti 1 | 7

1 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Ejder Yürek: İntikam 00:45 Ejder Yürek: İntikam 03:00 Zalim İstanbul 05:00 Kuzey Güney 07:00 Kavak Yelleri 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Pi'nin Yaşamı 22:45 Saklambaç 2 | 7

1 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Cenazemize Hoş Geldiniz 00:45 İlk Buluşma 02:30 İnadına Aşk 05:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:00 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Aşk Oluversin Gari 23:00 Benden Bu Kadar 3 | 7

1 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Mekanik 03:30 Mekanik 04:15 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Görümce 22:15 Rüyanda Görürsün 4 | 7

1 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Kırılma Noktası 01:30 Aramızda Kalsın 03:30 Kiralık Aşk 05:00 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo 21:30 Acı Tatlı Ekşi 23:40 Acı Tatlı Ekşi 5 | 7

1 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 01:55 Leyla ile Mecnun 04:30 Seksenler 05:10 Kim Gitsin? 06:10 Ege'nin Hamsisi 08:30 Kod Adı Kırlangıç 09:55 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kurt ve Aslan 22:05 Gönül Dağı 6 | 7