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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Ağustos 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

1 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Şansımı Seveyim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu

22:15 Aile Saadeti

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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

1 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Ejder Yürek: İntikam

00:45 Ejder Yürek: İntikam

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Pi'nin Yaşamı

22:45 Saklambaç 

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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

1 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

00:45 İlk Buluşma

02:30 İnadına Aşk

05:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Aşk Oluversin Gari

23:00 Benden Bu Kadar

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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

1 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Mekanik

03:30 Mekanik

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Görümce

22:15 Rüyanda Görürsün

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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

1 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kırılma Noktası

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

21:30 Acı Tatlı Ekşi

23:40 Acı Tatlı Ekşi

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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

1 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

01:55 Leyla ile Mecnun

04:30 Seksenler

05:10 Kim Gitsin?

06:10 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kurt ve Aslan

22:05 Gönül Dağı

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1 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

1 Ağustos 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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