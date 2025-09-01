  1. Dünya Gazetesi
  4. 1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Eylül 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

1 Eylül 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

1 Eylül 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Ejder Yürek: İntikam

01:30 Ejder Yürek: İntikam

03:00 Poyraz Karayel

04:30 5N 1K

04:50 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

22:40 Eşref Rüya

1 Eylül 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

22:15 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

1 Eylül 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Tokatçı

01:30 Sosyete Şaban

03:00 Kezban Paris'te

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aşk Mevsimi

22:45 Ay Lav Yu

1 Eylül 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Belleville Polisi

01:00 Kral Kaybederse

02:00 Baba Ocağı

03:00 Türk Müziği

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Hayat Öpücüğü

1 Eylül 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 3'te 3

00:30 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Kara Tahta

08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

16:00 Set Sayısı

16:30 Türkiye - Slovenya

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Muhteşem Yedili

1 Eylül 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
