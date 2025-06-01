1 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

1 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet 12:10 Kuruluş Osman 15:30 Can Borcu 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

1 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Kara Murat Fatih’in Fedaisi 16.30 Eşref Rüya 20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti 22.30 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti 2 | 7

1 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Ekonomi Arası 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 16.15 Çift Kişilik Oda 20.00 Deli Deli Küpeli 22.00 Çift Kişilik Oda 3 | 7