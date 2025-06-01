1 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Haziran 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
1 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
1 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Kara Murat Fatih’in Fedaisi
16.30 Eşref Rüya
20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22.30 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
1 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
16.15 Çift Kişilik Oda
20.00 Deli Deli Küpeli
22.00 Çift Kişilik Oda
1 Haziran 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Japon İşi
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.30 Bahar
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
23.15 Kibarca Öldürmek