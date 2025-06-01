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1 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Haziran 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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1 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

1 Haziran 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:10 Kuruluş Osman

15:30 Can Borcu

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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1 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

1 Haziran 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Kara Murat Fatih’in Fedaisi

16.30 Eşref Rüya

20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

22.30 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

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1 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

1 Haziran 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

16.15 Çift Kişilik Oda

20.00 Deli Deli Küpeli

22.00 Çift Kişilik Oda

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1 HAZİRAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

1 Haziran 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Japon İşi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.30 Bahar

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

23.15 Kibarca Öldürmek

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