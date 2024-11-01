1 KASIM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Kasım 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Kasım 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
1 Kasım 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
04:10 Kalp Yarası
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
1 Kasım 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
1 Kasım 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 İlker Karagöz İle...
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin...
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana...
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
1 Kasım 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti