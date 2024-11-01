1 KASIM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

1 Kasım 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Ateş Kuşları 04:10 Kalp Yarası 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Bir Gece Masalı 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

1 Kasım 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Güllerin Savaşı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

1 Kasım 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz İle... 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek İle Gelin... 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana... 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7