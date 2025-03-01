1 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

1 Mart 2025 Cumartesi yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 06:30 Zembilli 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Bir Gece Masalı 13:00 Kardelenler 15:00 Başka Bir Gün 17:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:20 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 1 | 7

1 Mart 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Piyasa 02:45 Çatı Katı Aşk 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 07:00 İkizler Memo-Can 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:40 İnci Taneleri 16:00 Arka Sokaklar 19:01 Kanal D Ana Haber 20:00 Piyasa 22:45 Piyasa 2 | 7

1 Mart 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Gol Kralı 02:45 Bekçiler Kralı 04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 06:00 Yaz Şarkısı 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Prestij Meselesi 22:45 Hudutsuz Sevda 3 | 7