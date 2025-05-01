1 Mayıs 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Bir Gece Masalı 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Cem Karaca'nın Gözyaşları 22:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 23:50 Sustalı Ceylan 1 | 7

1 Mayıs 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 2 | 7

1 Mayıs 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:15 Hudutsuz Sevda 03:00 Şahane Hayatım 04:00 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7