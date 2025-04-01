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1 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Nisan 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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1 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

1 Nisan 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Kaçış Planı

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1 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

1 Nisan 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Tehlike Bölgesi

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1 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

1 Nisan 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bayramlık

22:45 Babasının Kızı

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1 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

1 Nisan 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08:00 Bahar

10:45 Baba Bizi Eversene

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Nasipse Olur

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