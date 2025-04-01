1 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

1 Nisan 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Can Borcu 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 23:20 Kaçış Planı 1 | 7

1 Nisan 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 23:45 Tehlike Bölgesi 2 | 7

1 Nisan 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Bayramlık 22:45 Babasının Kızı 3 | 7