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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...

1 Ocak 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:30 Bir Gece Masalı

03:10 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:50 Belalı Tanık 2

1 | 7

1 Ocak 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Annem Ankara

2 | 7

1 Ocak 2024 Çarşamba NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)

01:45 Şakir Paşa Ailesi

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Şakir Paşa Ailesi

3 | 7

1 Ocak 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

01:00 Yılbaşı Sürprizi

03:45 Bahar

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

10:15 İbo İle Güllüşah

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şendul Şaban

22:00 Çarıklı Milyoner

4 | 7