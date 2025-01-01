1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

1 Ocak 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:30 Bir Gece Masalı 03:10 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Can Borcu 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 22:50 Belalı Tanık 2 1 | 7

1 Ocak 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet 03:00 Zalim İstanbul 05:00 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Annem Ankara 2 | 7

1 Ocak 2024 Çarşamba NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?) 01:45 Şakir Paşa Ailesi 04:30 Bay Yanlış 05:45 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 Çalar Saat 10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:45 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7