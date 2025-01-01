1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...
1 Ocak 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:30 Bir Gece Masalı
03:10 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Belalı Tanık 2
1 Ocak 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Annem Ankara
1 Ocak 2024 Çarşamba NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)
01:45 Şakir Paşa Ailesi
04:30 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Şakir Paşa Ailesi
1 Ocak 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:00 Yılbaşı Sürprizi
03:45 Bahar
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
10:15 İbo İle Güllüşah
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:00 Çarıklı Milyoner