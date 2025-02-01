  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 1 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

1 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Şubat 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Şubat 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

1 Şubat 2025 Cumartesi Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Başka Bir Gün

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Bir Gece Masalı

16:40 Başka Bir Gün

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

1 | 7

1 Şubat 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Annem Ankara

02:30 Mutluluk Zamanı

04:00 Kuzey Güney 

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Uzak Şehir

16:00 İnci Taneleri

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

23:15 Arka Sokaklar

2 | 7

1 Şubat 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Şakir Paşa Ailesi

03:45 Adım Farah

05:45 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kızıl Goncalar

23:45 Şakir Paşa Ailesi

3 | 7

1 Şubat 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

4 | 7