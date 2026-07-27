10 bin dolarlık teklifi reddetti: 1934'ten kalan baba mirasını satmadı

"10 bin dolarlık teklifi geri çevirdim"

Tarihi akaryakıt pompalarının koleksiyoncuların da ilgisini çektiğini belirten Bilgiç, yıllar önce Ankara'dan gelen bir iş adamının pompalardan biri için 10 bin dolar teklif ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Bilgiç, "Bu pompalar benim için bir eşya değil, babamın emaneti. Parayla ölçülecek bir değeri yok. 1958 ve 1974 model iki tarihi pompa ile eski yakıt fıçılarını gözümüz gibi koruyoruz. Bunları satmayı hiç düşünmedim" ifadelerini kullandı.