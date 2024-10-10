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  4. 10 EKİM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

10 EKİM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Ekim 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 10 Ekim 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

10 Ekim 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Karadut

05:40 Benim İçin Üzülme

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Karadut

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

1 | 7

10 Ekim 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:15 Yalan

02:45 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

2 | 7

10 Ekim 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Hudutsuz Sevda

02:30 Kötü Kan

04:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Yabani

3 | 7

10 Ekim 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

05:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

4 | 7