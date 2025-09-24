10 gün esnaf gezdiler, geline ağırlığınca para taktılar! Sayması saatler sürer ama...
Artvin'de dünyaevine giren çifti düğünlerinde ilginç bir sürpriz bekliyordu. Damadın ‘Köyden İndim Şehre’ filminden esinlenen arkadaşları çifte gelinin kilosu kadar para taktı. Ancak bu sürpriz yükte ağır ama pahada hafif türdendi…
Artvin'de yaşayan Nurcan Yiğit Topal ve Serkan Topal çifti düğünlerinde hayatları boyu unutamayacakları bir sürprizle karşılaştı.
Damat Serkan Topal'ın arkadaşları, Türk sinemasının unutulmaz komedilerinden ‘Köyden İndim Şehire’ filminden esinlenerek gelinin kilosu olan 55 kilogramlık madeni parayı üç çuvala doldurarak düğün salonuna getirdi.
Damadın arkadaşları, düğün öncesinde 1,5 hafta boyunca Artvin'deki tüm esnafları gezerek 8 bin TL değerinde 55 kilogram madeni para topladı.
Üç çuvala koydukları parayı sırtlarında taşıyan arkadaşlar, 'Köyden İndim Şehire' filminin müziği eşliğinde, çuvalları gelin ve damadın önüne bıraktı.
Daha sonra damat ve arkadaşları, çuvalları sırtlarına alarak düğün salonundan araca taşıdı.
Damat Serkan Topal, arkadaşlarının bir sürpriz yapacağını bildiğini fakat neyle karşılaşacağından haberdar olmadığını ifade etti.
Gelin Nurcan Yiğit Topal ise o anları gülerek şöyle anlattı: "Gerçekten çok şaşırdım. Televizyonda böyle şeyler izlerdik, bizim başımıza geldi. Gelin odasına geçtiğimizde çuvalları taşıyamadık, arkadaşlar yeniden yardım etti. Bizim için unutulmaz bir anı oldu."
Damadın arkadaşlarından Mehmet Enes Aktürk ise, "3 arkadaş bir araya geldik, 'Düğünde unutulmaz bir anı nasıl yaparız?' diye düşündük. Yaklaşık 1,5 hafta boyunca her gün para topladık. Esnafı tek tek gezdik. Zor oldu ama sonunda gelinin kilosu kadar, 55 kilogramlık madeni para topladık. Salonda güzel bir etki oluşturdu, amacımıza ulaştık" dedi.