10 Mayıs 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Can Borcu 13:00 Kuruluş Osman 16:00 Bir Gece Masalı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 1 | 7

10 Mayıs 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Uzak Şehir 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 06:15 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2 | 7

10 Mayıs 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Hudutsuz Sevda 04:00 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya da Diri 22:45 Maskeli Beşler: Irak 3 | 7