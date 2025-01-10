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10 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Ocak 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 10 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

10 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:00 Zembilli

04:40 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

23:15 Zembilli

1 | 7

10 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:30 İnci Taneleri

03:00 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

2 | 7

10 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

02:30 Ruhun Duymaz

04:45 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Her Şey Aşk İçin

22:00 Her Şey Aşk İçin

23:45 Orta Sayfa

3 | 7

10 Ocak 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:15 Bahar

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

4 | 7