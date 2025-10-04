100 yıllık dikiş makinesini tıkır tıkır çalıştırıyor
Eskişehir'de 40 yıldır dikiş makinelerinin yaşatılmasını sağlayan Salih Erçin, kendi kendini yetiştirerek yok olmaya yüz tutan bu zanaati sürdürüyor. Eski makineleri elektrikli hale getirip, 100 yıllık dikiş makinelerini bile tamir ediyor.
Eskişehir'in son zanaatkârı Salih Erçin, modernleşen dünyaya rağmen kaybolmaya yüz tutan bir zanaati tek başına yaşatmaya çalışıyor.
Bir zamanlar birçok kişinin geçim kaynağı olan dikiş makinesi tamirciliğinin, kendisi dışında Eskişehir'de uzun soluklu bir temsilcisinin kalmadığına dikkat çekiyor.
Yaklaşık 40 yıldır dikiş makineleri tamir eden, istek üzerine eski makineler üzerinde oynamalar yaparak onları modern hale getiren Salih Erçin şöyle söyledi:
"Bu işi kendi kendime öğrendim. Herhangi bir ustam yoktu. Hobi olarak başladım ama sonrasında hobimi meslek haline dönüştürdüm."
Köşeye atılmış, üzerinden 30-40 sene geçmiş makineleri bile eğer parçaları kaybolmamışsa tamir edebildiğini belirten Erçin, "Bu zamana kadar tamir ettiğim en eski makine 100 yıllıktı. Üzerindeki parçalar eksik olmadığı sürece makinenin kaç yıllık olduğunun bir önemi yok. Makine 50 yıllık bile olsa tamir edebilirim" dedi.